Rees. Beim jüngsten Treffen der Fridays for future-Gruppe in Rees wurden diverse Aktionen beschlossen.

Rees: Fridays for future-Gruppe will am Ball bleiben

Seit gut einem Vierteljahr existiert mittlerweile die Reeser Fridays for future-Gruppe, die sich zu ihrem letzten Treffen in diesem Jahr im Jugendhaus Remix am Westring zusammenfand. Dabei wurde erkennbar, dass es sich gar nicht so sehr um eine Jugend-, sondern schon um Mehrgenerationen-Bewegung handelt, nimmt man den Querschnitt der anwesenden 20- bis 78-jährigen Aktiven zum Maßstab.

Auch Jürgen Tenter mischt mit

„Ich wäre nicht hier, wenn mehr Jugendliche hier wären“, brachte es die 57-jährige Inka Helmes auf den Punkt. „Man muss denen bewusst machen, da hinzugehen und was zu tun.“ Ähnlich sah es Jürgen Tenter, der „seit über dreißig Jahren dem Thema Umweltschutz verbunden ist“, wie der 78-Jährige unterstrich.

Nichtsdestotrotz hatten die Mitstreiter um Mitinitatorin Jule Schwartz eine ganze Palette von unterschiedlichen Themen und Aktionsideen auf ihre Agenda gesetzt, über die sie miteinander sehr kreativ, wenn auch manchmal etwas unstrukturiert debattierten.

Lichtershow statt Feuerwerk zur Kirmes

Ein Thema war die Frage nach Lichtershow statt Feuerwerk, dass man statt des üblichen Sommer-Feuerwerks nach der Kirmes auf die Beine stellen will. In der Hoffnung, „dass es einen Nacheffekt für Silvester gibt“, wie Jule Schwartz meinte. Man habe der Stadt dazu schon zwei Angebote von Anbietern aus Köln und Krefeld vorgelegt, dem Reeser Ordnungsamt sei das eine aber „zu klein und das andere zu teuer“ gewesen. Aber man habe da möglicherweise noch jemanden an der Angel.

Andiskutiert wurde auch, ob man an den Läden Infozettel im Sinne von „Umweltschutz statt Böller“ legen solle. Der Gedanke wurde verworfen, weil man nicht den Eindruck vermitteln wolle, nur Verbote zu wollen, sondern die Menschen zu überzeugen, ihr Verhalten zu ändern.

Car Sharing wird angedacht

Eine weitere Idee war das Car Sharing für Rees – dazu soll eine Liste mit Interessenten erstellt werden, um sich mit der Liste dann an Ford Ebber als Anbieter zu wenden. Wer nähere Infos dazu möchte, wendet sich an jule.schwartz@gmx.net oder ruft unter 0151/67467043 an.

Auch Jule Schwartz’ Impuls, einen autofreien Tag und ein Verkehrs- und Mobilitätskonzept für Rees einzufordern, wurde aufgegriffen. Sie schlug in dem Kontext auch eine Verknüpfung zum kreisweiten Radwandertag vor.

Heizung am Schulzentrum runterdrehen

Beim Thema insektenfreundliches Rees gebe es zwar mittlerweile einen bereits bestätigten Antrag, aber es fehle die Umsetzung, monierte Marco Franken. Da gelte es, den Kontakt zum Naturschutzzentrum mal aufzunehmen und Druck zu machen und die Expertise dahinter zu haben. Man will auch mit dem Gebäudemanagement sprechen, um die Heizung im Schulzentrum ein oder zwei Grad runterzudrehen, um C02 zu sparen, ohne dass jemand aber friert, und eine Nachtabsenkung zu verwirklichen.

Klimatheatergruppe in Haldern

Und in Haldern soll sich auf Initiative von Silja Bühling-Buhl eine Klimatheatergruppe gründen, um über diesen Weg auf das Thema Natur- und Umweltschutz aufmerksam zu machen. Das erste Treffen der Gruppe soll am 11. Januar 2020 in der Theater- und Kulturwerkstatt Haldern an der Klosterstraße stattfinden. Wer Interesse hat, kann sich unter siljaboehling-buhl@web.de melden. Das nächste Treffen der Fff-Gruppe wird am 28. Januar 2020 um 19 Uhr voraussichtlich im „Remix“, sonst im Wahrmannshof stattfinden.