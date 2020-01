Rees. „Met en gelongenen Bleck, wase wej all ömmer steenrick!“, lautet Motto des Frauenkarnevals in Rees. Sitzungen am 11./12. Februar im Bürgerhaus.

Rees: Frauenkarneval startet am 11. Februar im Bürgerhaus

„Met en gelongenen Bleck, wase wej all ömmer steenrick!“ So lautet das Motto des diesjährigen Frauenkarneval am 11. und 12. Februar im Reeser Bürgerhaus, Markt 1. Mit welchem Blick wird man steinreich? Darüber wird seit Wochen in Rees gerätselt. Die Frauen der Kfd Rees hüllen sich in Schweigen.

Nein, sie hatten nicht eine Bank im Visier, die sie daraufhin überfallen haben, versichert Teamsprecherin Heike Semelka auf Nachfrage. Sie hat nur eine Empfehlung: „Wer unsere Sitzung besucht, der weiß, was Sache ist.“ Und damit auch möglichst viele berufstätige Frauen die beiden Sitzungen besuchen können, beginnen diese erstmals beide erst um 17 Uhr, Einlass jeweils um 16 Uhr.

Proot-Platt-Truppe ist dabei

Seit Anfang Januar proben die 15 Hauptakteurinnen, hinzu kommen die Proben der Proot-Platt-Truppe, die immer noch mit „Spaß an der Freud“ dabei ist und ganz bestimmt am Motto mitgearbeitet hat. Der Elferrat hat sich etwas verkleinert, was die Qualität der Auftritte aber nicht schmälert.

„Es ist schwierig, Nachwuchs zu bekommen, der auch bereit ist, beziehungsweise Zeit hat, ab Januar zweimal in der Woche zu proben“, bedauert Heike Semelka. Auch auf das Bühnenbild darf man gespannt sein. Ob es ein Land ist, ein Thema? Die Damen schweigen.

Kartenvorverkauf ab dem 25. Januar

Dass Heike Beyer nicht mehr auf der Liste der Aktiven steht, hat damit zu tun, dass sie geheiratet hat und nun unter Heike Semelka „firmiert“. Ihr Soloauftritt wird wieder zu den Highlights der beiden Abende zählen, oder wird sie den Zuschauern vielleicht einen Einblick in ihre Hochzeitszeremonie geben? Man darf gespannt sein.

Der Kartenvorverkauf ist am kommenden Samstag, 25. Januar, ab 9 Uhr im Karl Leisner Heim, Fallstraße 13. Die Karte kostet sieben Euro, es gibt feste Plätze. Nach dem Vorverkauf für beide Sitzungen gibt es noch Restkarten bei Heike Semelka unter 02851/7732.