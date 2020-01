Rees. Beim Neujahrsempfang in Esserden wurde bekannt gegeben, dass Förderverein gegründet wird, der Projekt von Pater Santiagu in Indien unterstützt.

Rees: Förderverein für Projekt von Pater Santiagu in Indien

2020 ist ein Jubiläumsjahr in mehreren Hinsichten in Esserden. Nicht nur ist es der zehnte Neujahrsempfang, sondern ist es auch das zehnte Jahr, dass Norbert Hollands im Amt als Ortsvorsteher in Esserden verbringt. ,,Und auch Sie sind jetzt zehn Jahre Bürgermeister der Stadt Rees‘‘ begrüßt Hollands Christoph Gerwers freundschaftlich.

Rückblickend bedankte sich der Ortsvorsteher bei den zahlreich Anwesenden für die nun auch zehn Jahre laufende Aktion des Adventsfensteröffnen, und die Blumensäh-Aktion für die Bewohner des 2017 gebauten Insektenhotels. Bürgermeister Christoph Gerwers, der mit dem Wunsch nach Frieden in Anbetracht der Zustände im Iran und Irak auf eine Besserung hofft. ,,Wir arbeiten im Moment an der Verabschiedung des Haushaltsplans der Stadt. Es ist ein ausgeglichener Haushalt,‘‘ betonte der Bürgermeister.

Thema war Mangel an gastronomischen Betrieben in Rees

Für das Freibad seien viereinhalb Millionen Euro eingeplant. Über die langen Genehmigungsdauer des Ausschreib- und Auswahlprozesses ärgere er sich, da die Stadt auch im Fall des geplanten Krematoriums damit zu kämpfen habe. Die Stadt hatte in diesem Fall schon die Auswahl getroffen, jedoch war ein Bewerber nicht mit dieser Auswahl zufrieden, so dass das Vergabeverfahren nun durch eine Überprüfung verlängert werden muss.

,,Ein weiteres Projekt ist der Bau einer Sporthalle an der Realschule, da die Grundschulturnhalle nun zu veraltet ist. Für dieses Projekt sind 3,2 Millionen Euro angesetzt“, sagte Gerwers. Zum Schluss sprach er über die gastronomische Situation in Rees. Hier sehe die Stadt einen Mangel an Gastronomie, da in den letzten Jahren mehrere gastronomische Betriebe aufgegeben wurden, und keine neuen zustande gekommen sind. Nun sei der Rat sich einig, dass auch aus touristischen Gründen mehr Gastronomiebetriebe in Rees vorhanden sein müssten.

Verein Leben und Trust gegründet

Seine Rede schloss der Bürgermeister mit einen Appell für respektvollen Umgang miteinander: ,,Ich meine es nicht auf mich bezogen!‘‘, betonte Gerwers. Zweiter besonderer Gast des Nachmittags war Pater Rajakumar Santiagu. Der Pastor lebt und arbeitet jetzt seit zehn Jahren in Rees. Er kehrt im Februar zurück nach Indien, um weiter an seinem Projekt einer Ausbildungsschreinerei für junge Menschen zu arbeiten.

Als Zeichen der Wertschätzung und Unterstützung der Reeser Bürger gab Johannes Griebler die Gründung eines Fördervereins bekannt: ,,Wir haben den Verein Leben Trust e.V. gegründet, um das Projekt des Paters zu unterstützen.“

Wanderung durch Feld und Flur im Juni organisiert Jagdgenossenschaft

Außerdem sprach Wilhelm Bußhaus über die von der Jagdgenossenschaft Esserden organisierte Wanderung durch Feld und Flur im Juni, und drei Tanzgruppen der DJK TuS Esserden sorgten für Unterhaltung zwischendurch. Zum Schluss wurde über die Einweihungsfeier des erneuerten Esserdener Denkmals gesprochen, die am 5. September stattfinden wird.