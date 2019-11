Rees: Festlich geschmückte Fenster öffnen sich im Dezember

Lange ist es her: Am 1. Dezember 2015 öffnete sich das erste Adventsfensters am Kindergarten St. Theresien in Bienen.

Esserden/Bienen. In Esserden und Bienen öffnen sich im Dezember festlich geschmückte Fenster. Am Samstag wird in Esserden gemeinsam der Tannenbaum geschmückt.

Der Advent steht vor der Tür und in Esserden werden feierlich die Fenster geöffnet. Aber erst einmal wird am Samstag, 30. November, der Tannenbaum auf dem Dorfplatz geschmückt. Die Einwohner werden gebeten, ein Schmuckstück für den Baum mitzubringen. Geschmückt wird um 16 Uhr.

Bewohner treffen sich jeweils um 18 Uhr

An den übrigen Tagen treffen sich die Familien um 18 Uhr auf dem Dorfplatz bei Markett/Baatsch und gemeinsam wird eine Familie im Dorf besucht. Es werden viele, traditionelle Weihnachtslieder gesungen, eine Geschichte wird vorgelesen und alle Besucher dürfen dabei Glühwein und Spekulatius genießen. Natürlich denken wir auch wieder an die Kinder und bieten heißen Kakao an. Wer möchte, der darf natürlich auch selbst ein Gedicht vortragen.

Am Montag, 2. Dezember, geht es zu Marlies Noeske und Aloys Bieschke, Alte Schulstraße 1, am Freitag, 6. Dezember, zu Finn Schulze-Böing und seinen Eltern, Esserdener Str. 61, am Montag, 9. Dezember, zu Marlies und Toni Kaack, Tannenweg 28, am Freitag, 13. Dezember, zu Gertrud und Heinz Bruns, Emmericher Landstraße 72 (Speldrop), am Montag 16. Dezember, zu Saskia Borkes und Susen Münchow, Sebastianstraße 7 und am Freitag, 20. Dezember, zu Christine und Thomas Schmidt, Erlenweg 55.

In Bienen öffnet sich am 1. Dezember das erste Fenster

Auch in Bienen öffnet sich vom 1. bis zum 23. Dezember pünktlich um 18 Uhr ein geschmücktes Fenster im Dorf. Alle sind eingeladen, noch eine halbe Stunde bei warmen Getränken und Plätzchen zur Begegnung eingeladen. Hier nun die ersten Termine: 1. Dezember Familie Hoch, Im Westerfeld 20, 2. Dezember Freiwillige Feuerwehr, Millinger Str. 6a, 5. Dezember Kommunionkinder, Pfarrheim, An der Kirche 2, 7. Dezember Familie Wahl/Ratajczak, Am Kreuzbaum 8, 8. Dezember Familie Albers, Schulstraße 2a.