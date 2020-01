Rees. Im Reeser Geschichtsfreund hat Agnes Jay über ihre Mutter Else Lörcks geschrieben, die über Jahrzehnte als freie Hebamme in Rees tätig war.

Rees: Erinnerungen an eine Hebamme aus Leidenschaft

Agnes Jay beschreibt das, was noch viele Reeser beschreiben können. Ihre Mutter Else Lörcks war Hebamme mit Leib und Seele. In dem neuen Band des Reeser Geschichtsfreundes für das Jahr 2020 erzählt Agnes Jay spannend aus dem bewegten Leben der freipraktizierenden Hebamme auf dem Land.

Else Lörcks, geborene Marxen, wäre in diesem Jahr 110 Jahre alt geworden. Sie verstarb 2007. Gerne hätte sie Medizin studiert, doch das Veto ihres Vater, „ein Mädchen muss nicht studieren“, hinderte sie daran, so dass sie schließlich eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester absolvierte und 1929/30 im Emmericher Krankenhaus arbeitete. In dieser Zeit, so schreibt Agnes Jay, reifte der Wunsch Hebamme zu werden.

Zangengeburt auf dem Küchentisch

Mit 23 Jahren nahm sie in Rees ihre Arbeit als Hebamme auf. Es muss ein Kulturschock gewesen sein, denn in ihrer Ausbildungsstätte in Wuppertal hatte sie eine moderne Klinik mit den damals neusten medizintechnischen Geräten kennengelernt, jetzt galt es in Rees in sehr beengten Räumlichkeiten bei großer Armut und schwierigen Bedingungen Hausgeburten durchzuführen.

„Spritzen mussten vor Ort sterilisiert werden, eine Zangengeburt auf dem Küchentisch war normal“, schreibt die Autorin. Und obwohl ihre Mutter damals noch sehr jung war, entschied die Kreisverwaltung, sie zur Hebammen-Kreisvorsitzende zu ernennen. Es gab weitere Führungsaufgaben, die man der Reeserin antrug, doch sie entschied sich dafür, ihrer Leidenschaft, der Arbeit als Hebamme auf dem Land, treu zu bleiben.

Die junge Hebamme heiratete im Jahr 1938 Eugen Lörcks, der in jenem Jahr das Ziegeleigebäude mit umliegendem Land an der Emmericher Straße erwarb. Es ist das inzwischen umgebaute Gehöft von Rees kommenden auf der L7 hinter dem Kreisverkehr rechts. „Hierhin kamen auch die Frauen, die sich vor der Entbindung bei ihr vorstellten“, erinnert sich noch Agnes Jay, die in diesem Haus aufgewachsen ist.

Gefährliche Fahrten auf dem Motorrad

Besonders schwer und gefährlich waren die Kriegsjahre, in denen Else Lörcks als Hebamme im großen Umkreis unterwegs war. Ihre Erinnerungen sprach sie für das Reeser Stadtarchiv auf Band, so dass ihre Tochter diese Schilderungen nun im Ressa-Band wiedergeben konnte.

Else Lörcks war stets mit ihrem Motorrad im Einsatz, so auch im Frühjahr 1945, als in Haffen Johanna Otten ihr letztes Kind bekam. Der Hebamme war klar, dass sie sich auf dem Weg zu Otten auf dem Damm voll im Schussfeld befand, „schließlich war auf der anderen Rheinseite die englische Besatzung, der Volkssturm lag auf dem Damm und schaute mit Fernrohren auf die andere Seite“, wird Else Lörcks zitiert. Sie trug ihre Rote-Kreuz-Weste und blieb verschont. Nach der Geburt des Kindes, das sie auf Wunsch noch nottaufte, kamen ihr auf dem Rückweg Flüchtende aus Rees entgegen, die ihr aufgeregt zuriefen: „Rees gibt es nicht mehr.“

Else und Eugen Lörcks zu Weihnachten 1983 mit ihren jüngsten Enkelkindern. Foto: Archiv Lörcks / Ressa

Else Lörcks hat viel erlebt, wie eine Geburt an Bord eines Binnenschiffs. Über 6000 Kinder hat die Hebamme zwischen Praest im Norden und Mehr im Süden zwischen 1938 und 1980 zur Welt gebracht.

Geburt in der Heiligen Nacht mit Glockengeläut

Berührend ist die Geschichte einer Geburt am 24. Dezember. In dem sehr kalten Winter fiel der Strom in der Wohnung an der Neustraße plötzlich aus. Doch im Dunkeln konnte und wollte die Hebamme kein Kind zur Welt bringen. So zündete der Mann die Kerzen am Tannenbaum an, bei Kerzenschein kam das Kind zur Welt in dem Moment, als die Kirchenglocken läuteten.

