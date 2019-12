Rees: Dritter Weihnachtstag ist den Haldernern heilig

Den Haldernern ist der so genannte Dritte Weihnachtstag inzwischen heilig. Denn an diesem Tag versammelt sich das Dorf auf dem Marktplatz, um das Miteinander zu teilen, was eine Dorfgemeinschaft ausmacht, die Begegnung. So waren es am späten Nachmittag zunächst vorwiegend Familien mit Kindern, die die Waffeln probierten, die die Messdiener an einem Stand anboten, während sich die erste Schlange am Glühweinstand bildete.

979 Kleinigkeiten gab es zu gewinnen

979 Kleinigkeiten gab es beim Weihnachtsspiel des Gewerbevereins zu gewinnen, so viele, wie Haldern alt an Jahren ist. Am 27. Dezember galt es nun, gemeinsam die Gutscheine für Getränke einzulösen. Doch auch ohne im Besitz eines Gewinnloses zu sein, nutzten die Halderner die Chance, sich in lockerer Atmosphäre mit Freunden und Nachbarn in großer Runde zu treffen. So füllte sich der Marktplatz im Laufe des Abends zunehmend.

Halderner Feuerwehrleute bewachten die Feuerschale, um die sich besonders gerne die Kinder versammelten. Würstchen von Imbiss Kamps sorgten für eine warme Grundlage, ebenso wie die frisch gebackenen Waffeln.

Turmbläser sorgten für Musik

Christina Kosel vom Vorstand des Vereins „Heimlich erfolgreich“ hatte zirka 30 Vereinsmitglieder in Schichten eingeteilt, um die Gäste zu verköstigen. „Hier sind alle sehr engagiert“, lobte Christina Kosel den Zusammenhalt und Simon Vos ergänzte: „Wenn man in Haldern fünf Leute anruft und um Hilfe bittet, kommen sechs.“

Feierlich wurde es, als die Halderner Turmbläser Weihnachtslieder intonierten und für die besondere, stimmungsvolle Atmosphäre sorgten. Gefreut haben sich die Organisatoren auch darüber, dass Neubürger die Gelegenheit wahrnahmen, auf dem Dorfplatz neue Kontakte zu knüpfen. So ist der dritte Weihnachtstag dank des Gewinnspiels zu einem Treffpunkt für alle Generationen geworden.

Aufwärmen in der Pop Bar

Und wem es zu später Stunde zu kalt wurde, der wärmte ich in der Haldern Pop Bar auf, schön auch für die ältere Generation, die diese noch als ehemalige Gaststätte Koopmann kennt und sich sichtlich wohl fühlte. Die Hälfte des Erlöses dieses Abends kommt dem Erhalt des Jugendheims zugute, in dem die Renovierungsarbeiten anlaufen. Zuerst wird der Saal saniert, mit neuem Holzboden, neuen Heizkörpern, einer neuen Heizung und neuen Fenstern.