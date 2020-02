Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs an der Empeler Straße in Rees.

Rees. In Rees sind Diebe in einen Holzbaubetrieb an Empeler Straße eingebrochen. Sie stahlen Werkzeuge – und den Firmenwagen in der Halle.

Rees: Diebe stahlen Werkzeuge und Firmenwagen gleich mit

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen laut Polizeibericht Einbrecher in einen Holzbaubetrieb auf der Empeler Straße in Rees ein. Sie gelangten widerrechtlich in die Werkstatträume, wo sie diverse hochwertige Werkzeuge und Maschinen erbeuteten. Hiermit jedoch nicht genug. Diese transportierten sie sodann mit dem ebenfalls in der Werkstatt parkenden Firmenfahrzeug, einem weißen Fiat Ducato, ab.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Beobachtungen machen können, melden sich bitte bei der Polizei Emmerich unter der Rufnummer 02822/7830.