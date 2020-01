Die Bullemänner treten in Rees auf.

Rees. Die Bullemänner gastieren am 24. Januar im Bürgerhaus Rees. Ihr neues Programm trägt den Titel „Muffensausen!“ Die Karten sind erhältlich.

Rees: Die Bullemänner kommen mit ihrem 14. Bühnenprogramm

Mit ihrem 14. Bühnenprogramm unter dem Titel „Muffensausen!“ gastieren die Bullemänner am Freitag, 24. Januar, 20 Uhr, im Reeser Bürgerhaus. Die beiden Komiker aus Westfalen und ihre ukrainische Tastenfachkraft pflügen durchs Leben.

Abwechslungsreich und mit schnellen Rollenwechseln präsentieren sich die Bullemänner, heißt es in der Ankündigung. „Muffensausen“ sei die Gesichtskirmes in Suchtdrup am Wörtersee – musikalisch, poetisch, politisch, philosophisch und bekloppt – pure Vernunft sei schließlich keine reine Freude, und Durst werde durch Bier erst schön.

Die Bullemänner nehmen die Heimat auseinander

„Die Politik verordnet der Heimat, diesem Mysterium, jetzt sogar ein Ministerium. Warum fragt man nicht einfach die Bullemänner? Sie sind schließlich Experten: Probleme mit der Heimat? Die ganze Welt ist doch voll damit: Wo immer man auch hinkommt, da war schon einer, der da wegkommt. Sogar Treibgut hat eine Heimat. Heimat ist da, wo die Rechnungen ankommen. Und die beste Heimat taugt nix, wenn man da kein Netz hat! Gegen leitkulturelle Kreuzzugsgedanken setzen die Bullemänner ein westfälisches ‘Wat kommt, wird gewickelt!’“, heißt es in der Ankündigung.

Die Bullemänner Augustin Upmann und Heinz Weißenberg erblickten das funzelige Licht Westfalens in der Münsterländer Senke – einer Landschaft, die von Geologen als „Geländedepression“ bezeichnet wird. Die Pianistin Svetlana Svoroba stammt aus Tschernigov bei Tschernobyl – im Leben ist eben nicht immer alles California.

>> Hier gibt es die Karten

Die Karten sind ab 23,50 Euro (ermäßigt 20,20 Euro) erhältlich unter www.adticket.de sowie in den Vorverkaufstellen: Avon Lädchen in Millingen, Hauptstraße 26, 02851/9253080; Touristen-Information Rees, Markt 41,02851/51555; Theaterbüro Emmerich, Grollscher Weg 6, 02822/752000; TIK Kalkar, Markt 20, 02824/13120. Einlass ist um 19.15 Uhr