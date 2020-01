Haldern. Nach einer fast neunmonatigen Pause kehrt der Wettbewerb der Worte zurück in den Gasthof Tepferdt in Haldern. Szenegrößen sind am Start.

Rees: Dichterwettstreit im Gasthof Tepferdt in Haldern

Nach einer fast neunmonatigen Pause kehrt der Wettbewerb der Worte zurück in den Gasthof Tepferdt in Haldern. Dort treten Größen der Szene mit unterhaltsamen und poetischen Texten im modernen Dichterwettstreit gegeneinander an – und das Publikum entscheidet darüber, wer am Ende gewinnt. Das beliebte Show-Format beginnt am kommenden Samstag, 18. Januar, um 19.30 Uhr.

Ein Abend für alle Altersgruppen

Ins Leben gerufen wurde der „Lindengeflüster Best of Poetry Slam“ im Juni 2018, um das Unterhaltungs- und Kulturangebot in um eine neue und spannende Facette zu erweitern. Denn während oft das Vorurteil vorherrscht, Poetry Slam sei doch nur was für Großstädte und für junge Leute, können hier in Wirklichkeit alle Altersgruppen einen bunten Abend genießen.

Weil sie einen neuen Impuls setzen wollten, haben sich Lara und Wolfgang Huying vom Gasthof Tepferdt mit dem Essener Poetry Slammer und Veranstalter Marius Hanke alias Zwergriese zusammengeschlossen und schließlich gemeinsam den Abend konzipiert.

Fest in der Szene verwurzelt

Als fest in der Szene verwurzelter Akteur kümmert sich Hanke unter anderem um die passende Zusammenstellung der Künstler. Außerdem führt er als erfahrener Moderator durch den Abend.

Aber was ist Poetry Slam eigentlich genau?Das ursprünglich in Chicago entstandene Unterhaltungsformat wird oft auch als moderner Dichterwettstreit bezeichnet. Denn hier treten Menschen mit selbst geschriebenen Texten gegeneinander an und das Publikum entscheidet darüber, wer den Abend gewinnt. Doch werden dabei keineswegs nur Gedichte vorgetragen, vielmehr macht gerade die Vielfalt der Texte den eigentlichen Reiz von Poetry Slam aus.

Komplette Bandbreite

Damit die Gäste in Haldern auch die große Bandbreite des Formats kennenlernen, haben die Veranstalter vier Künstler eingeladen, die sich an anderer Stelle besonders hervorgetan haben. Im Zuge von Meisterschaften, aber auch durch Einzigartigkeit, Hingabe und den Drang, immer neues Feuer auf der Bühne zu entfachen.

Es treten diesmal an: Björn Rosenbaum aus Dortmund, der als frischgebackener Familienvater viel zu erzählen hat. Lena Meckenstock – ebenfalls aus Dortmund –, die sich als Jungtalent der Poetry-Slam-Szene innerhalb kürzester Zeit von den ersten Schritten im U20-Bereich gelöst hat und mittlerweile landesweit Auftritte absolviert. Dann kommt Johnny aus Mettingen, der im vergangenen Oktober erst zum NRW-Vize-Meister im Poetry Slam gekürt wurde. Jana Goller aus Wipperfürth hat sich als junge Autorin und Slam-Poetin „vom Land“ schnell einen besonderen Ruf innerhalb der regionalen Szene erarbeitet.

Slam-Team ist eine Besonderheit

Außerdem gibt es für den fünften Poetry Slam im Gasthof Tepferdt eine kleine Besonderheit: Denn statt wie gewohnt noch eine weitere Person im Wettbewerb gibt es diesmal das Slam-Team „Kein & Adel“ zu sehen, das sich aus dem Moderator selbst und der Szene-Legende Micha-El Goehre zusammensetzt.

>>>Karten kosten 15 Euro

Der Lindengeflüster Best of Poetry Slam beginnt am 18. Januar um 19.30 Uhr. Ab 18 Uhr ist die Tür zum Festsaal geöffnet und Gäste können gerne reservieren, um vorab noch ein gemütliches Abendessen im Gasthof Tepferdt zu genießen. Karten für die Veranstaltung gibt es ab 15 Euro im Gasthof Tepferdt oder über Eventim. Weitere Infos zum Veranstaltungsort, zum Moderator und rund um Poetry Slam unter:www.tepferdt.de https://zwergriese.comhttps://poetry-slam-essen.de