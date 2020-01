Rees: Das plant der Heimatverein Haldern im Jahr 2020

Die dörfliche Tradition erhalten. Das ist eine der Aufgaben des Heimatvereins Haldern. Doch die Mitglieder aus dem Lindendorf setzen sich nicht nur für die Bewahrung von Brauchtum und Tradition ein. Vielmehr wollen sie Rituale, Bräuche und Veranstaltungen fördern, die das Leben rund um Haldern in der Vergangenheit geprägt haben. Und trotzdem – oder auch gerade deshalb – in Zukunft weiter ihren festen Platz im Jahreskalender haben werden. Bei allen Veranstaltungen kommt die Geselligkeit aber selbstverständlich auch nicht zu kurz.

Zur besseren Planung hat der Heimatverein Haldern jetzt auch schon sein Jahresprogramm 2020 vorgestellt. Dieses wird auch Thema der Jahreshauptversammlung am 5. März um 19.30 Uhr im Saal der Gaststätte Tepferdt sein.

Zwei Frühwanderungen geplant

Los geht’s mit dem ersten Termin am kommenden Sonntag, 12. Januar. Zur traditionellen Wanderung treffen sich die Teilnehmer früh am Morgen um 8 Uhr auf dem Marktplatz Haldern. Die zweite Frühwanderung steht dann erst im Herbst auf dem Programm. Sie wird am 8. November stattfinden.

Ansonsten begeben sich die Heimatfreunde mit dem Fahrrad auf große Fahrt, etwa am 19. April um 13.30 Uhr ab Marktplatz. Zur abendlichen Radtour am 6. Juni ab 16.30 Uhr und am 6. September ab 13.30 Uhr jeweils ab Startpunkt Markt. Die Tagesfahrt des Heimatvereins führt in diesem Jahr nach Amsterdam. Wer der niederländischen Hauptstadt einen Besuch abstatten will, sollte sich für Sonntag, 14. Juni, nichts anderes vornehmen.

Ausstellungen im Battenbergturm

Im Nordosten von Haldern steht der Battenbergturm. Auch in diesem Jahr wird es dort ab April Ausstellungen geben. Der spätmittelalterliche Wohnturm ist bekanntermaßen ein seltenes Beispiel dieser besonderen Wohnform am Unteren Niederrhein. Los geht es am 5. April mit der Bibliothekseröffnung und dem Tag der offenen Tür mit einer Ausstellung von 11 bis 17 Uhr. Weitere Tage der offenen Tür sind jeweils von 15 bis 18 Uhr am 3. Mai, 7. Juni, 5. Juli und 2. August. Am 13. September wird der Tag der offenen Tür mit Ausstellung anlässlich des Tages des offenen Denkmals von 11 bis 17 Uhr angeboten.

Ebenfalls nimmt der Heimatverein am Erntedankfest, 4. Oktober, um 11 Uhr auf dem Marktplatz in Haldern teil. Auch der Volkstrauertag am 15. November mit Gedenkstunde um 14.30 Uhr auf dem Ehrenfriedhof in Haldern-Sonsfeld wird von den Halderner Heimatfreunden mitgestaltet.

Ökumenischer Adventsgottesdienst

„Bäjen on Sengen op Platt“ ist der ökumenische Adventsgottesdienst tituliert, der am 27. November um 19 Uhr in der Evangelischen Kirche in Haldern gehalten wird.

>>> Einmal im Monat wird die Mundart gepflegt

Ein besonderes Angebot des Heimatvereins richtet sich an Freunde der Mundart. Denn außer im Monat Juli wird es jeweils montags um 19 Uhr einen Proat-Platt-Abend im Hotel Lindenhof geben, nämlich am 27. Januar, 24. Februar; 30. März; 27. April, 25. Mai, 29. Juni, 24. August, 28. September, 26. Oktober, 30. November und 14. Dezember. An diesem Tag beginnt die Proat-Platt-Veranstaltung um 15 Uhr als Weihnachtsfeier.