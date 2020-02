Rees: Darauf können sich die Narren Rosenmontag freuen

Vorfreude und gespannte Erwartung war bei den Jecken aus Rees und Umgebung beim Abschlusstreffen vor dem großen Rosenmontagszug zu bemerken. Für Stefanie Drommelschmidt-Langert von „Hair&Bodycare“ an der Fallstraße war es ein besonderer Moment, als sie ihre Zugnummer in Empfang nehmen durfte. Denn für sie war das eine Premiere.

„Ich war ja schon in Isselburg und in Kleve, aber für mich als Reeser Mädchen ist es schon was anderes“, will sie mit ihrer „Haarchaoten“-Fußgruppe mit „Folie und Dauerwelle auf´m Kopp“ für ein optisches Highlight beim diesjährigen Rosenmontagszug in Rees sorgen.

Sicherheitskonzept mit dem Kreis besprochen

Der Vorsitzende des Reeser Karnevalsvereins (RSV), Frank Schenk, hatte die angenehme Aufgabe, die Anordnungen der sechs Wagen, dreizehn Fuß- und vier Musikgruppen des diesjährigen Reeser Karnevalszuges auf das bevorstehende Ereignis einzustimmen.

Traditionell gab es noch einige inhaltliche Aspekt zum Sicherheitskonzept, das abgestimmt und mit dem Kreis durchgesprochen ist, und zum Ablauf des Zuges weiterzugeben. „Wir hoffen auf wenig Wind und strahlenden Sonnenschein“, blickte er mit Optimismus auf das Wetter, das sich in diesem Jahr nach den vielen Winden der letzten Tage hoffentlich freundlich darstellen wird – und anders als 2019.

Bei Windstärke 9 wird der Zug abgesagt

„Da hatten wir auch Windstärke 8, da sagten wir, wir ziehen.“ Klar sei aber, dass bei Windstärke 9 der Zug nicht stattfinden kann. Schenk äußerte sich erfreut darüber, dass man in Sachen Absicherung der Straßen auf freiwillige Helfer des Verkehrs-und Verschönerungsvereins Rees zurückgreifen kann, die sich für diese Aufgabe angeboten haben. „Sonst mussten wir das extern besetzen, das ist teuer. Aber darauf können wir 2020 verzichten.“

Der Zug werde am 10.45 am Westring Aufstellung nehmen, damit man die Gruppen mit dem Ordnungsamt nochmal abgehen kann. Der Zug wird wie in den Jahren zuvor am Westring starten und dann die Route entlang der Hohen Rheinstraße, Rheinstraße, Markt, Wasserstraße, Oberstadt, Bär, Neustraße, Poststraße, Rünkelstraße, Markt, Kirchplatz, Fallstraße, Vor dem Falltor und Am Stadtgarten auf die Dellstraße wieder über den Markt durch die Rheinstraße, Hohe Straße hin zum Westring nehmen.

Zahlreiche Absperrungen sind nötig

Der Dank gelte den diversen Sponsoren, die dazu beitragen, den beiden Zeltbetreibern, den Banken und der Stadt, die sich nicht nur finanziell beteiligt, sondern auch für die Durchführung viel tue. Als Beispiel nannte er die Absperrungen – 2019 seien das noch insgesamt sieben gewesen. „Heute haben wir 22. Das ist auch für die Leute vom Bauhof ein erheblicher Aufwand, Leute und Material zu stellen.“ Er nannte unter anderem die Absperrung zwischen Pizzeria und dem „Café Rösen“ als Beispiel. „Da läuft auch viel geräuschlos im Hintergrund.“

Der Bauhof stelle auch Mülltonnen auf. Jede Gruppe erhielt einen „symbolischen Müllsack“ für Getränke und Papiermüll. Und als Spende habe die Stadt dem Haffener und Reeser Zug im Zuge des Themas Umweltschutz 1000 Blumensamen zur Verfügung gestellt. Schenk mahnte nochmal hinsichtlich des Jugendschutzes, kein Alkohol an Jugendliche „auch nicht unkontrolliert an den Wagen“ auszugeben. „Das war aber in den Jahren nie ein großes Thema.“

Seine Empfehlung an alle Anwohner lautete: „Es schadet nix, was Karnevalistisches ins Fenster zu hängen.“

Die Teilnehmer des Karnevalszuges in Rees

Sechs Wagen, 13 Fuß- und vier Musikgruppen werden wie folgt hintereinander zu sehen sein: Nils Rabe, Phantoms DJK Esserden, RKV & Sahnehäubchen, Tambourcorps Rees, Thron der Stadt Rees, Die Unentwegten, Reeser Kreisel, Millinger Engels und Bengels, DJK TuS Esserden, De Eendracht Etten, KGR Schlafmützen Empel, Kolpingfamilie, TV Rees Völkerball, Tambourcoprs Bienen, 11. Zug Bienen, Karnevalsfreunde Bie.Re, TV Rees Indiaca, Grenzland Tambourcorps Anholt, kfd, Buscher Alarm, Haarchaoten, De Rääße Family’s und die Jungschützen BSV Rees.