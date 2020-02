Die Masthoffstraße in Mehr muss dringend in Ordnung gebracht werden, fordert CDU-Ratsmitglied Lothar Krassa. Einen entsprechenden Antrag hat er an Bürgermeister Gerwers gerichtet.

Mehr. CDU-Ratsmitglied Lothar Krassa kritisiert Zustand der Masthoffstraße in Mehr. Vom Bürgermeister fordert er deutliche Verbesserung der Situation.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rees: CDU-Ratsmitglied für bessere Straßenführung in Mehr

Die Masthoffstraße in Mehr zwischen der Overkampstraße und der Klückenhofstraße hat seit Jahren Schäden an Fahrbahn und Bankette. Zudem fehle im Mündungsbereich zu anderen Straßen die notwendige Straßenbreite. „Das muss sich ändern“, sagt CDU-Ratsmitglied Lothar Krassa, schon aus Sicherheitsgründen mit Blick auf Klein- und Schulkinder. Krassa hat jetzt einen Antrag dazu an Bürgermeister Gerwers eingereicht.

Seit nunmehr zwölf Jahren würden diese Mängel der Stadt gemeldet, und zwar jährlich. „Bisher mit wenig Erfolg“, kritisiert der CDU-Politiker. Zwar seien in Abständen die Bankette wiederholt durch Schotterfüllung bearbeitet worden, doch nach geringer Zeit wären die Seiten wieder ausgefahren.

Problem liege in den Engpässen der Kreuzungen

Das größere Problem an dieser Zufahrtsstraße von den Wohnsiedlungen zur Dorfmitte und zu den weiterführenden Straßen liege aber in den Engpässen im Bereich der Kreuzungen an Overkampstr./Klappheckstr. und Klückenhofstr./Lilienweg. Krassa: „Hier trifft der in die Masthoffstraße einbiegender Verkehr direkt auf Gegenverkehr infolge zu enger Straßenführung.“ Zudem führe der Gehweg von der Overkampstr. aus ebenfalls in den befahrenen Teil der Straße.

Eine ähnliche Situation gebe es im Bereich der Masthoffstraße in Mehr von der Klückenhofstr. kommend. Zudem fehle die Einsicht von der Masthoffstr. in den Lilienweg infolge eines weit einragenden bepflanzten Grundstückes. Da vom Lilienweg kommend die Masthoffstr. nach rechts in Richtung Schule gut einsehbar wäre, würde hier auch die Geschwindigkeit nicht in dem Maß gedrosselt, wie es nötig wäre.

„Kreuzung bildet enormen Gefahrenpunkt“

hier gibt es mehr artikel aus emmerich, rees und isselburg„Die Kreuzung bildet einen enormen Gefahrenpunkt, zumal der Kreuzungsbereich von allen Seiten als Schulweg genutzt wird“, meint das Ratsmitglied. Um vorhandene Bürgersteige zu nutzen, müsse die Kreuzung überquert werden. Seit 2008 wurde mehrmals (jährlich) auf die Gefahrenpunkte hingewiesen, aufmerksam gemacht und vor Ort mit Vertretern der Stadt besichtigt – allerdings mit wenig Erfolg.

„Die Bürger von Mehr, und hier besonders die Eltern jüngerer Kinder und Schulkinder, verlieren langsam die Geduld“, sagt Lothar Krassa. Und bittet mit Nachdruck darum, die Gefahrenpunkte zu beseitigen. Letztendlich geht es um die schwächsten Verkehrsteilnehmer, eben die Kinder.

Was für Wirtschaftswege gilt, müsse auch für die Masthoffstraße möglich sein

„Ergänzend verweise ich auf die Untersuchungen zum Wirtschaftswegekonzept, in dem innerörtliche Straßen außer Acht gelassen wurden. Hier werden in Engpässen, Kreuzungen und Abbiegungen Verbesserungen geplant mit anschließender Ausführung“, weiß er. Und fragt, warum das, was für Wirtschaftswege gelte, nicht auch wenigstens für die Kreuzungen an der Masthoffstraße möglich sein soll.