Rees: Catch 22 und Ann-Kathrin Scholten verzaubern Zuhörer

Wie vor einer riesigen Konzertbühne stehen und gleichzeitig gemütlich im Wohnzimmer sein? Dieses Gefühl konnte das Team des Buena Ressa Music Clubs in Rees am Freitagabend erneut wahr machen. Auf der Bühne begeisterten die fünf Musiker der Band Catch 22 mit ihrem facettenreichen Rock und Ann-Kathrin Scholten mit ihrer glasklaren Stimme.

„Die Atmosphäre ist einfach super! Es ist so familiär und die Musik ist gut!“, verrät Lisa Lohmann während sie zur Musik mitwippte. Seit einigen Monaten kommen sie und ihr Mann her und haben es nicht einmal bereut. „Es macht einfach Spaß hier!“, stimmt Hajo Lohmann begeistert zu.

Catch 22 bieten einen mitreißenden Auftritt

Ann-Kathrin Scholten überraschte im Begleitprogramm. Gerade noch hinter der Theke saß sie nun auf der Bühne. Sie verzauberte das Publikum. Foto: Konrad Flintrop / FUNKE Foto Services

So überzeugt die Show auch an diesem Abend. Catch 22 rocken mit klaren, groovigen Sounds die Bühne und strahlen dabei ansteckende Freude und ein unglaubliches Selbstbewusstsein aus. Mitreißend! Die selbst gemachten, facettenreichen Songs wie „Still Alive“ und „Summerrain“ nehmen das Publikum mit und lassen den Alltag vergessen.

So heizt die Band dem Publikum ordentlich ein und gibt mit auf den Weg: „We all are beautifull! It’s faceless (…) Let’s make up our mind, there’s no one to blame!“ – „Wir sind alle schön! Es ist gesichtslos (...) Lasst uns darüber nachdenken, wir sollten niemandem einen Vorwurf machen.“ Mit so viel Liebe zur Musik und fürs Publikum überzeugten sie und freuen sich schon auf das nächste Mal: „Vielleicht kommen wir auch mal im Sommer, wer weiß“, meint Sängerin Monique Bleeck verschmitzt.

Gerade noch hinter der Theke: Ann-Kathrin Scholten überraschte

Als Vorband und in der Pause wurde das Publikum ins Staunen versetzt, als die freundliche Frau, die gerade noch hinter der Theke gestanden hatte, plötzlich ihre glasklare, gefühlvolle Stimme preisgab. Ann-Kathrin Scholten begleitete ihre Coversongs selbst an der Gitarre und verzauberte mit ihrem Gesang wirklich jeden im Publikum.

Da hatte Geschäftsführer Egon Schottek mal wieder ein Ass aus dem Ärmel gezaubert. Er und sein Team gaben einem jeden sofort ein Gefühl von Zuhause sein. „Herzukommen lohnt sich! Hier ist echt einfach alles gut“, sagt Hajo Lohmann.

Wer das direkt selbst überprüfen möchte, kann sich schon kommenden Freitag ab 20 Uhr frei halten. Dann steht kein anderer als Martin Engelien in hochqualitativer Begleitung von Benni Bilgeri, Steven Mageney und Mel Gaynor auf der Bühne. Wen Schotteks heimlicher Nachfolger Ralf Praest für November nach Rees locken kann und alle andern Infos, findet man unter www.buenaressa.de oder in der Rees-App.