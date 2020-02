Rees: Bücherfans kommen im Bürgerhaus auf ihre Kosten

Rees. Am 1. März wird im Reeser Bürgerhaus wieder der Büchermarkt veranstaltet. Stadt erfüllt Bürgern zudem einen Wunsch und lädt ins Rathaus ein.

Das Bürgerhaus Rees wird zum Treffpunkt von Bücherfreunden von nah und fern. Und zwar am kommenden Sonntag, 1. März. Dann findet nämlich zum 17. Mal der Büchermarkt im Bürgerhaus statt. Von 11 bis 17 Uhr bieten 25 Buchhändler und Antiquare gebrauchte Bücher zum Verkauf an. Der Eintritt ist frei.

„Die Besucher erwartet ein breites Angebot an gebrauchten, alten und uralten Büchern“, freut sich Thomas Dierkes, Leiter der Reeser Stadtbücherei, der den Büchermarkt organisiert.

Wertvolle antiquarische Bücher

Ob wertvolle antiquarische Bücher oder Taschenbücher aus der „2-Euro-Kiste“, Literatur zum Niederrhein oder Reiseberichte aus fernen Ländern, Kinderbücher für die Jüngste oder Bücher mit Sprüchen und Weisheiten, für fast jeden ist beim Büchermarkt im Bürgerhaus etwas dabei.

Im kleinen Saal bietet eine Cafeteria Getränke, Snacks und Kuchen an, sodass die Besucher bei einem Kaffee gleich in ihren soeben erworbenen Büchern stöbern können. Büchereileiter Dierkes ist sich sicher: „Der Büchermarkt im Bürgerhaus wird auch in diesem Jahr wieder ein beliebtes Ausflugsziel.“

Zusätzlicher Öffnungstermin

Auf vielfachen Wunsch wird an diesem Tag auch die Ausstellung von Rolf Tiemann im Reeser Rathaus mit dem Titel „Der schräge Blick“ zu sehen sein. Der ehemalige Lehrer aus Münster zeigt in seiner Ausstellung schräge Welten auf großformatige Leinwände.

Dort setzt er aufgedunsene Spießbürger neben verfettete Hunde und Katzen oder gewährt entrüsteten Kirchenvertretern einen Blick unter den Mantel des Bösen. Aber Tiemann hat nicht nur die scheinheilige Welt bürgerlicher Unschuld im Visier, sondern durchstreift mit satirischer Häme die Werke alter Meister, um deren klassische Motive in seinem Sinne umzuinterpretieren und zu verzerren.

Ölbilder bringen den Betrachter mit ihrem bissigen Witz zum Lachen

Da präsentiert Rembrandt dem Betrachter einen in Öl gemalten Schinken, also einen „Ölschinken“, oder Tizians Venus von Urbino bekommt eine Raumpflegerin mit Staubsauger als Bildhintergrund verpasst. Fast zwingen solche Ölbilder den Betrachter mit ihrem bissigen Witz zum Lachen. Obwohl Sowa, Deix, Haderer und andere große Vertreter der komischen Kunst zu Tiemanns Vorbildern gehören, hat er einen eigenen unverkennbaren Stil entwickelt, der sich an klassischer Ölmalerei orientiert. Oft sind es die Bildtitel, die beim Betrachten seiner Gemälde mitgedacht werden müssen, um in den vollständigen Genuss des hintergründigen Humors zu kommen.

Wenn beispielsweise Tiemann ein Touristenpaar vor dem Panorama Venedigs auf die Leinwand bannt und im Hintergrund einen Hund seine Notdurft verrichten lässt, dann nennt er das Bild in Anlehnung an Thomas Mann: „Der Kot in Venedig“.

Die Ausstellung ist ansonsten während der Öffnungszeiten des Rathauses Rees bis Freitag, 20. März 2020, in den Fluren der ersten und zweiten Etage des Rathauses zu sehen.