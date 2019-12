Rees: Ausstellung über Burgen, Schlösser und Herrenhäuser

Die Tür des Städtischen Museums Koenraad Bosman kam am dritten Advent einem Portal in die Vergangenheit gleich: Besucher wurden zur Touristeninformation in Rees weitergeleitet, damit sie an den Führungen zum Thema Burgen, Schlösser und Herrenhäuser vor Ort teilnehmen konnten.

Doris Baumann als Lisa von Rees

So bot sich Doris Baumann in den mittelalterlichen Kleidern der Lisa von Rees an, die Geschichte so mancher verfallener Gebäude und den Lebensumständen längst vergessener Generationen erneut lebendig zu machen. Die ausführliche Recherche, um die Person der ursprünglich aus Rees stammenden Ehefrau von Lutzo von Hönnepel authentisch nachzuahmen, sollte nicht nur geschichtlich interessierte Erwachsene zufrieden stellen.

Es fehlen Aufzeichnungen

Zusammen mit Anschauungsmaterial wie typischem Kinderspielzeug aus dem Mittelalter und dem traditionellen Gewand, wollte Doris Baumann auch Kinder in ihren Bann ziehen und Erzähltes greifbar machen. Jedoch hatte sie Schwierigkeiten bei der Suche nach Informationen über historische Frauen aus der Umgebung. „Adelige finden wir immer, aber der Otto Normalverbraucher ist schwer zu finden“, stellte sie fest und begründete es mit dem Fehlen von Aufzeichnungen und der Übernahme des Nachnamens vom Gatten der Frauen. Dadurch war die Rollenauswahl für sie wohl eher gering.

Jutta Groot-Severt hatte allerdings noch eine Rolle für sich aufgetrieben und wiederholte so am Nachmittag die Führung in den Schuhen der Yda, Witwe von Rutger von Rees. Den Führungen schloss sich die Ausstellung im Museum Koenraad Bosman an.

Ausstellung läuft noch bis zum 9. Februar 2020

Dort können Wissensdurstige noch bis zum 9. Februar des neuen Jahres sämtliche Informationen über die alten Reeser Schauplätze für heutige Märchenfantasien nachlesen. Ganz klar durften bei der Ausstellung bekanntere Bauten wie die Landesburg Aspel oder der Battenberg-Turm nicht unerwähnt bleiben. Zusätzlich finden Besucher dort aber auch Fotografien, Pläne und Texte über unbekanntere Burgen, Schlösser und Herrenhäuser, die teils vom Erdboden verschluckt, teils als Ruine mit Pflanzen zugewachsen oder aber auch restauriert worden sind.

Neues Domizil scheitert aus Kostengründen

Das Schloss Sonsfeld zählt dabei zu den verschwundenen Exemplaren. Zu seiner Zeit stand es etwa zwei Kilometer südöstlich von Haldern, südlich von der damals nicht existierenden B8 und nördlich von den Sonsfeldschen Weiden. Familie Wittenhorst residierte dort über mehrere Generationen. Gegen den Willen von König Wilhelm I. kamen die Gemäuer in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts jedoch nicht an und wurden abgerissen. Grund dafür war der königliche Wunsch, dem Freiherrn von Witten Sonsfeld ein neueres Domizil zu erbauen. Leider kam es aus Kostengründen nie dazu.

Das Gelände der sogenannten Liebesinsel gehört gegenwärtig Manfred von der Forst. Um mehr über die Details und die Baugeschichte der einzelnen Repräsentationshäuser zu erfahren kann ein Besuch der Ausstellung sich lohnen.

>>> Tafeln erklären

An den Wänden des Ausstellungsraums im Museum hängen Tafel über das Haus Empel, Schloss Sonsfeld, die Landesburg Aspel, die Landesburg Rosau, das Burglehen Laakhausen, Schloss Hueth, Haus Groin und Haus Bellinghoven. Weiterhin liegen Flyer aus.