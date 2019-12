Rees: Ära Schapfeld endet zum Jahreswechsel bei Rewe

Wie schnell kommt es zu Missverständnissen! „Rewe schließt in Rees!“, lautet ein Gerücht, das seit Wochen in Rees kursiert. Doch dem ist nicht so. Wohl aber, dass Rainer Schapfeld auf eigenen Wunsch als Geschäftsführer des Rewe-Marktes am Westring ausscheidet, den er am 1. September 2001 hier eröffnete.

Rewe will später zum Niag-Gelände umziehen

Wie bekannt möchte die Rewe Gruppe mit ihrem Reeser Markt bei Fertigstellung des Stadtgarten-Quartiers auf das ehemalige Niag-Gelände ziehen. Diesen Schritt möchte Rainer Schapfeld nicht gehen. „Wenn unsere Enkelkinder Interesse an diesem Beruf gehabt hätten, wäre die Entscheidung vielleicht anders ausgefallen“, erzählt sein Vater, Horst Schapfeld, der Rewe in Haldern aufgebaut hat.

Doch mit 56 Jahren fand Rainer Schapfeld, der persönlich haftender Geschäftsführer und Gesellschafter des Reeser Rewe-Marktes ist, keinen Gefallen daran, nochmals siebenstellig in einen neuen Markt zu investieren. Was er als selbstständiger Kaufmann und Gesellschafter hätte stemmen müssen.

Alle Mitarbeiter werden übernommen

Der Umsatz am Standort Westring ist gut. „Hier profitieren wir beispielsweise von den Schülern, die zwischen Busbahnhof und Schulzentrum pendeln“, versichert Marktleiter Marco Weist, der dem Markt ebenso wie alle Mitarbeiter erhalten bleibt. „Dass wir alle übernommen werden, das war Bedingung für die neue Geschäftsleitung.“

Rainer Schapfeld fällt der Abschied in Rees nicht leicht, immerhin hat er den Markt gegründet und erfolgreich geführt. „Ich habe lange gezaudert und überlegt, doch nachdem der Entschluss gefallen ist, habe ich sofort meine Mitarbeiter informiert.“ Viele Kunden haben ihn in den vergangenen Tagen angesprochen und sein Weggehen bedauert.

Ära Schapfeld endet mit der Inventur am 2. Januar

Am 2. Januar bleibt der Rewe-Markt wegen Inventur geschlossen, an diesem Tag wird auch die Übergabe an den neuen Geschäftsführer erfolgen, der 32 Jahre alt und gebürtig aus Goch ist.

Auf dem Niag-Gelände wird sich der Markt erheblich erweitern. Dem Vollsortimenter sollen hier 1700 qm Verkaufsfläche zur Verfügung stehen. Auch am Westring hätte Rainer Schapfeld gerne den Markt modernisiert, die Pläne lagen in der Schublade. Doch der Konzern präferierte den Umzug ins neue Quartier.

Ob Rewe damit die richtige Entscheidung getroffen hat, sieht Schapfeld sen. skeptisch. „Die Einwohnerzahl ist leicht rückläufig und in dem Gutachten zur Nahversorgung ist von einer Quote von 152 Prozent die Rede. Also sind wir in Rees überversorgt.“ Bereits im Jahr 2014, als die Fortschreibung des Einzelhandelsgutachtens veröffentlicht wurde, hatte Horst Schapfeld seine Sorgen geäußert.

Was passieren könnte, wenn das heutige Rewe-Gebäude leer steht

Rainer Schapfeld hat den Markt von Null an aufgebaut und ihn sicher in die heutige Zeit geführt. „Doch wo sollen die zusätzlichen Käufer herkommen“, fragt sich Horst Schapfeld. „Zumal wenn Aldi, der ja das Grundstück neben Lidl gekauft hat, die Baugenehmigung erhalten sollte und doch expandiert.“ Schapfeld hat gehört, dass sich der Bürgermeister freuen würde, wenn später in das leerstehende Rewe-Gebäude beispielsweise ein Bettenlager eröffnet würde. „Aber es kann auch sein, dass Rewe sagt: ‘Bevor sich hier ein Mitbewerber niederlässt, vergeben wir unser Ladenlokal an Penny’, denn Penny gehört ebenfalls zur Rewe-Unternehmensgruppe.“

Jetzt konzentriert sich Rainer Schapfeld ganz auf seinen Rewe-Markt in Haldern, der sich eventuell auch einmal erweitern lässt. Aber auch das steht noch in den Sternen.

>> FAMILIE SCHAPFELD BETREIBT SEIT 90 JAHREN IN HALDERN EIN LEBENSMITTELGESCHÄFT

Familie Schapfeld feiert in diesem Jahr ihr 90-jähriges Geschäftsjubiläum. Gegründet wurde das Geschäft von Maria Buckermann, der Großmutter von Rainer Schapfeld, damals an der Bahnhofstraße in Haldern.

Als Rewe den Markt an der Klosterstraße baute, fragte das Unternehmen bei Helga und Horst Schapfeld an, die damals den Edeka-Laden im Lindendorf führten, ob sie das Geschäft an der Klosterstraße übernehmen wollen. Sie sagten zu.

Seit 20 Jahren ist Rainer Schapfeld Inhaber des Rewe-Marktes in Haldern, in dem seine Eltern auch heute noch unterstützend tätig sind.