Rees. A&G Türtechnik in Rees wächst so schnell, dass ein größeres Grundstück gebraucht wird. Die jetzige Fläche soll an die Stadt zurückgegeben werden.

Rees: A&G Türtechnik wächst viel schneller als geplant

Das Grundstück ist schon vor über einem Jahr gekauft worden, die Pläne für das neue Firmengebäude sind fertig – doch der Startschuss für die Bauarbeiten der jungen Firma A&G Türtechnik ist gecancelt – erst einmal. „Das 2700 Quadratmeter große Gelände ist jetzt schon zu klein für uns“, sagt Geschäftsführer und Hauptgesellschafter Steven Geurtz. Jetzt wird eine doppelt so große Fläche benötigt, „möglichst in Rees“.

Denn weil es mit der erst Anfang des Jahres gestarteten A&G Türtechnik so super laufe, sagt der 29-Jährige, will er nicht nur die Automatik-Türen vertreiben und montieren, sondern auch gleich produzieren. „Das machen wir seit November auch schon in unserem Lager im Industriegebiet. Aber künftig wollen wir komplett selbst fertigen“, so der gelernte Elektriker.

„Wir stehen in Verhandlungen mit einem Privat-Mann“

Und statt in einem gemieteten Objekt will er dafür eine eigene Immobile für Produktion und Verwaltung hochziehen. „Wir stehen dafür in Verhandlungen mit einem Privatmann“, verrät er. Das städtische Grundstück gleich hinterm jetzigen Firmensitz neben dem elterlichen Stahlbau-Betrieb Geurtz an der Empeler Straße will er an die Stadt zurückgeben.

Zeitlich Druck habe er keinen, sagt der junge Unternehmer, der auch Geschäftsführer und Gesellschafter der Firma „Door 24“ ist. Die gibt’s schon seit 2014, vertreibt und montiert unter anderem Rolltore, Rollgitter, Brandschutz-Türen bis hin zu Schließanlagen. Mittlerweile hat er auch ein Büro und einen Mitarbeiter in Berlin-Brandburg. Die Geschäfte laufen gut, der Umsatz liege bei rund 500.000 Euro. „Und wir wachsen weiter“, sagt er. Sechs Mitarbeiter sind hier beschäftigt.

Glas und Profile für Automatik-Türen stammen aus der Region

Doch rasanter wächst die junge Firma A & G Türtechnik mit ihren derzeit vier Angestellten. Die Firma hat, ähnlich wie Door 24, im Prinzip nur Firmen-Kunden, die etwa die großen Automatik-Türen kaufen. „Glas und Profile bekommen wir übrigens in der Region hier“, erwähnt der junger Unternehmer, der mittlerweile in beiden Betrieben zusammen 13 Mitarbeiter beschäftigt. „20 können es schon bald sein“, blickt er in die nahe Zukunft.

Wenn da nicht, wie vielerorts, der Facharbeiter-Mangel wäre. „Der bremst. Wir können schon manches Mal keine Aufträge mehr annehmen. Wir brauchen dringend Schlosser, Elektriker, Konstruktionsmechaniker“, sagt Steven Geurtz, der eng mit seinem väterlichen Betrieb kooperiert. Sobald er einen entsprechenden Meister eingestellt habe, will er sofort selbst ausbilden.

Notfalls soll Grundstück in Richtung Ruhrgebiet erworben werden

350.000 Euro sollte der zuerst geplante Neubau kosten, für den auch schon ein Bauantrag gestellt wurde. Jetzt müsse wohl deutlich mehr investiert werden, „und am liebsten in Rees“, betont Geurtz, der sich schon mit 18 Jahren selbstständig gemacht hatte mit einem Party-Betrieb. Falls er aber absehbar kein geeignetes Grundstück finden sollte, werde er sich in Richtung Ruhrgebiet orientieren. „Da haben wir ja auch die meisten Kunden, unter anderem Warenhäuser, Einkaufscenter, Handwerks- und Gewerbebetriebe, aber auch Flughäfen und Kommunen“, so der Geschäftsführer.

Sowohl für Door 24 als auch für A&G Türtechnik gelte übrigens, „dass die Service-Techniker binnen 24 Stunden eine schnelle und qualitativ hochwertige Reparatur durchführen können“, so der Unternehmer. Selbst Produktion und Montage von Automatik-Türen sei innerhalb dieser Zeit möglich.