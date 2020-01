Prinzentreffen in Emmerich: Michael Kühn GECK-Ehrenmitglied

Die Stimmung hätte nicht besser sein können: Das Emmericher Carnevals Komitee (GECK) hatte zum alljährlichen Prinzentreffen aufs Schiffs geladen. Und es wurde wieder ein großer Erfolg. Zum ausverkauften närrischen Treffen waren 1500 Feierlustige gekommen. Platz fanden sie auf der 90 Meter langen Ms Rheinenergie.

Selbstverständlich war auch das diesjährige Prinzenpaar mit von der Partie. So luden Prinz Gregor 1. und Prinzessin Melanie 1. zur Party ein. „Wir freuen uns, dass wir heute einladen und viele Gäste erwarten dürfen. Natürlich freuen wir uns auch auf das gemeinsame Feiern und Kennenlernen“, schwärmte die Karnevalsprinzessin Melanie Brockmann.

57 Delegationen waren an Bord gekommen

Viele Karnevalisten hatten die Einladung angenommen. So waren ganze 57 Delegationen von nah und fern vertreten. Ob aus dem Rheinland oder den Niederlanden, alle wollten sich gemeinsam mit dem Prinzenpaar amüsieren. Zum ersten mal konnte das Prinzenschiff auch eine Gruppierung aus Braamt willkommen heißen.

Michael Kühn ist jetzt Ehrenmitglied des Groß Emmericher Carnevals Komitee (GECK). Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Die Mitglieder des Braamter Karnevalskomitees waren sich einig und verkündeten: „Wir finden es schön, das erste Mal dabei zu sein und genießen den Tag.“ Zudem waren auch 15 Tollitäten an Bord. Beispielsweise Prinzessin Stephanie 1. von der Isselburger Kolping: „Wir wünschen allen heute eine schöne Fahrt und dem Emmericher Prinzenpaar eine tolle Session.“

Auch Bürgermeister begrüßte die Gäste

Beim Einlass aufs Schiff verschenkte das GECK anlässlich des 33. Jubiläums ansteckbare Pins an die Gäste. Dann stand der Empfang an. Der begann mit einer unterhaltenden Begrüßung durch GECK-Präsident Michael Verhey – und einer Rede von Bürgermeisters Peter Hinze. Im Anschluss daran hieß das Prinzenpaar die Gäste willkommen an Bord. Mit dabei waren natürlich die Gardisten, die das diesjährige Gardelied für die Anwesenden performt hatten.

Gleich danach gab’s eine Überraschung. Denn das GECK verkündete, dass es ein neues Ehrenmitglied gibt: Michael Kühn. Er selbst hatte gar nicht damit gerechnet. Kühn ist bereits seit mehr als 45 Jahren auf Emmerichs Karnevalsbühnen vertreten und war 2014/2015 schon selbst einmal der Karnevalsprinz.

Michael Kühn seit 33 Jahren GECK-Mitglied

Seit 33 Jahren ist Michael Kühn zudem Mitglied des GECK. Den Titel des Ehrenmitgliedes hatte er sich damit mehr als verdient, meinten auch die Gäste. Bereits am Steiger wie später dank des guten Wetters auf dem Oberdeck der Ms Rheinenergie sorgte übrigens die niederländische Blaskapelle „Wiksbössels“ für gute Stimmung.

Bei den Karnevalisten herrschte tolle Stimmung. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Auch die Musik im Inneren des Schiffes ließ kaum Wünsche offen. „Mal Karneval, mal Schlager, mal etwas Aktuelles. Das macht uns nach 33 Jahren aus“, lobte Michael Kühn die abwechslungsreiche Unterhaltung. Die ausgelassene Atmosphäres steigerte sich weiter im Fahrtverlauf, als das Schiff von 12 bis 16 Uhr die Gecken von Emmerich über den Rhein und in eine fröhliche Karnevalssession beförderte. Gegen 18 Uhr endete das Treffen der besonders gecken Art. Die gute Laune hingegen wird noch die ganze Session über andauern.