Fahndung Polizei sucht mit Fahndungsbild nach Rasierer-Dieben in Rees

Rees. Zwei Unbekannte haben in Rees einen Elektrorasierer gestohlen. Die Polizei sucht nun mit einem Foto nach den Tatverdächtigen.

Die Polizei des Kreises Kleve bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sie ist auf der Suche nach zwei Dieben, die in Rees zugeschlagen haben.

Nach diesen beiden Männern sucht die Polizei. Foto: Polizei

Am 13. Juli 2019 steckte ein unbekannter Tatverdächtiger in einem Verbrauchermarkt am Grüttweg einen Elektrorasierer ein und wurde dabei von einem zweiten unbekannten Tatverdächtigen verdeckt. Beide Personen verließen das Geschäft, ohne die Ware zu zahlen.

Wer kennt die Täter

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den beiden abgebildeten Männern machen? Hinweise bitte an die Kripo Emmerich unter 02822/7830.