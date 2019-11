Emmerich/Rees. Die grünen Wunschkarten liegen jetzt zum Ausfüllen aus – in Emmerich und auch dieses Jahr wieder in Rees. Kinder erhalten Dank Spenden Geschenke.

NRZ-Wunschkarten liegen ab sofort in Emmerich und Rees aus

Viele Geschenke für Kinder unter dem Weihnachtsbaum – das ist nicht in allen Familien üblich. Bei manchen ist das Geld einfach zu knapp. Damit der Platz unterm Weihnachtsbaum auch bei Kindern, die es nicht so dicke haben, nicht leer bleibt, gibt es die Aktion Klartext für Kinder.

Durch die Aktion Klartext für Kinder kann seit vielen Jahren in Emmerich ein kleiner Beitrag gegen die Armut vor der Haustür geleistet werden. Und das unter anderem Dank der Spenden von NRZ-Lesern und Förderern wie etwa dem Lionsclub Emmerich-Rees oder dem Martinskomitee Leegmeer.

Vielen Kindern eine Freude bereiten

Dank dieser Unterstützung können auch in diesem Jahr wieder passgenau Weihnachtsgeschenke im örtlichen Einzelhandel gekauft – und damit vielen Kindern eine Freude bereitet werden. Und das in diesem Jahr wieder nicht nur in Emmerich, sondern auch in Rees.

Die grünen Wunschkarten der NRZ-Aktion liegen bereits jetzt zum Ausfüllen aus – und zwar in Emmerich und in Rees. In Emmerich liegen die grünen Wunschkarten der NRZ an der Info im Fachbereich Arbeit und Soziales der Stadt Emmerich, Fährstraße 4, bei Mode und Mehr im Aldegundisheim, Hottomannsdeich 2, und in der Palette, Steinstraße 39 aus. In Rees sind die Karten im Sozialamt sowie bei Mittags am Markt zu haben.

Bis zum 2. Dezember ausgefüllte Karten einwerfen

Bis zum 2. Dezember sollten die Karten ausgefüllt und abgegeben werden. In Rees ist dies bei Mittags am Markt, Markt 38, und in Emmerich bei der NRZ, Steinstraße 10, möglich. Bitte hier die ausgefüllten Karten in den NRZ-Briefkasten am Seiteneingang werfen

Und damit auch in den nächsten Jahren die Aktion laufen kann, darf natürlich gern weiterhin gespendet werden.

Hier noch einige Angaben zu dem Spendenkonto. Stichwort: Klartext für Kinder/Kinder in Not; Stadtsparkasse Emmerich-Rees; IBAN DE57 3245 0000 0000 127852. Der AWO-Ortsverein Emmerich führt übrigens seit vielen Jahren dankenswerterweise das Konto für die NRZ und stellt auf Wunsch auch Spendenquittungen aus.