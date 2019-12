NRZ-Gewinner genossen auch den Schnee am Dachsteinkönig

Damit hatte Christine Perez im kühnsten Traum nicht gerechnet: „Dass ich bei der NRZ-Ferienaktion eine Reise gewinne und dann auch noch eine so schöne. Einfach unglaublich“, freut sich die 36-jährige Kleverin immer noch. Denn die „wunderbare Zeit im Dachsteinkönig“, von der sie im exzellenten Kinderhotel immer noch schwärmt, konnte sie mit Ehemann Stephan Monien und den Mädchen Noelia (9) und Emilia (8) gemeinsam verbringen.

Die Überraschung sei jedenfalls riesig gewesen, als sie von der NRZ angerufen wurde, erinnert sich die Gewinnerin. Umso mehr, weil die Kinder auch problemlos für zwei Tage von der Kellener Grundschule freigestellt wurden. Also ging’s mit der Deutschen Bahn ab in den Süden. „Die Fahrt war richtig super“, erzählt Christine Perez von einer entspannten Reise.

Familie Perez fühlte sich im Vier-Sterne-Superior-Kinderhotel pudelwohl. Foto: Dachsteinkönig

Die Kinder genossen das Toben im Schnee

Schön hatten sich die vier ihren Kurzurlaub ja vorgestellt, aber das auch schon Schnee liegen würde, sogar 30 Zentimeter hoch, „das war die Krönung, besonders für die Kinder“, so die Mutter. Denn nach kurzem Check-in und Anziehen der Ski-Anzüge sei es gleich wieder raus ins weiße Vergnügen gegangen.

Erst danach wurde von der Familie so richtig realisiert, in was für einem schönen und ausgefallenen Kinderhotel sie überhaupt wohnen würden. „Das Personal war so freundlich. Und erst die Liebe zum Detail, mit dem alles im Hotel besticht“, beschreibt die Mitarbeiterin der Klever Stadtverwaltung ihre ersten Eindrücke.

Das hervorragende Essen hatte es allen vier angetan

Während sich Noelia und Emilia mit Esel, Ziege und Pony vertraut machten, die sogar – hinter Glas – in der Rezeption zu sehen waren, warfen die Eltern schon mal einen Blick aufs Büffet. „Unglaublich, was es da alles gab, auch für Kinder“, sagt die Kleverin. Besonders die große Auswahl an frischen Salaten hatte es ihr angetan. Nachdem die Mädchen schließlich in ihrer ‘Baumhöhle’ im Zimmer noch kuscheln konnten, endete der spannende Tag.

Schnee, wenn auch schon wieder etwas matschig, Basteln, Toben, Kids-Club: Langeweile kam beim begeisterten Nachwuchs keine Minute auf, erzählt die Gewinnerin. Die sich mit ihrem Mann eine erste Auszeit im Eltern-Spa gönnte. Das sei alles super-schön gemacht, fand sie. Und nachmittags stand Badespaß für alle auf dem Programm.

Der Dachsteinkönig ist eingebettet in eine herrliche Landschaft. Foto: Perez

Wanderung zum Gosau-See fiel aus

Da gefiel den Eltern nicht nur der traumhafte Blick vom beheizten Außenbecken aus auf die gigantischen Gletscher. Wie ihre Kinder zog’s die Erwachsenen nämlich immer wieder auf die Reifen-Rutsche. „Das war ein Spaß“, lacht Christine Perez. Die, wie die anderen drei Urlauber auch, nach Kinder-Disco und Bar „einfach nur platt war“.

Am nächsten Tag, nach ausgiebigem Frühstück, stand eine Wanderung durch die herrliche Landschaft rund ums Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig an. „Ein Bus sollte uns zunächst zum Gosau-See bringen“, hatte sich die Mutter überlegt. „Der ist aber nicht mehr da“, lautete die überraschende Antwort des grinsenden Bus-Fahrers. Das Wasser sei abgelassen worden… Wobei er sicher wusste, dass der Stausee zuvor zu voll war. Das Wasser wird später übrigens auch für Ski-Kanonen, sprich künstliche Beschneiung, gebraucht.

Zum Abschied gab’s Toni, den Stier

„Noelia und Emilia haben sich natürlich riesig darüber gefreut, dass wir wieder zurück ins Hotel gegangen sind statt zu wandern“, berichtet die Mama. Denn so konnten alle vier wieder voll und ganz alle Annehmlichkeiten des Vier-Sterne-Superior-Hotels genießen.

Zum Abschied gab’s an der Rezeption noch eine kleine Überraschung: einen Bauern-Laib, dazu eingeschweißten Schinken und für die Mädchen Toni, den Stier, als Maskottchen. „Das war wirklich ein außergewöhnlich schönes Rundum-Verwöhnprogramm“, findet Christine Perez. Auf jeden Fall hätte das wunderbare Hotel und die herrliche Landschaft Appetit auf einen weiteren Urlaub dort gemacht.

Die Ferienaktion wird unterstützt von der Deutschen Bahn und dem beteiligten Hotel.

>>Ein Highlight ist die 100 Meter lange Rutsche

Das Vier-Sterne-Superior-Leading-Family-Hotel & Resort Dachsteinkönig liegt am Fuße des gewaltigen Dachstein-Massivs und lädt zum Erholungsurlaub ein, und zwar speziell für Familien mit Kindern. Das Hotel zählt mit zu den besten Familienhotels in Europa.

Genial ist die Baby- und Kinderbetreuung – und für größere Kids gibt es in der außergewöhnlichen Badewelt unter anderem sogar eine 100 Meter lange Rutsche. Erwachsene dürfen sich auf erstklassige Wellness-Angebote und eine exquisite Küche freuen.

Nähere Infos gibt es online auf www.familyhotels.com