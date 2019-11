Die Weihnachtstournee der „The Glory Gospel Singers“ aus den USA wird diese charismatische Gruppe am 4. Januar 2020 um 19.30 Uhr in das PAN Kunstforum in Emmerich am Rhein führen.

Emmerich. The Glory Gospel Singers kommen nach Emmerich und treten im PAN an der Agnetenstraße auf. Die NRZ verlost Karten für das Event am 4. Januar.

NRZ-Emmerich verlost Karten für die Glory Gospel Singers

Die Weihnachtstournee der „The Glory Gospel Singers“ aus den USA wird diese charismatische Gruppe am 4. Januar 2020 um 19.30 Uhr in das PAN an der Agnetenstraße in Emmerich führen. Das Programm lautet: „Merry Christmas and Happy New Year.“

In ihren bunten Roben und mit ihrem kraftvollen Gesang füllen die Glory Gospel Singers den Raum und völlig aus. Seit 20 Jahren begeistert die Gruppe unter der Leitung der charismatischen Phyllis McKoy Joubert das deutsche Publikum, heißt es in der Ankündigung. Dieser herausragende Chor, wurde durch zahlreiche Konzerte in Japan, Europa und Skandinavien sowie verschiedene Fernsehauftritte bekannt.

Ein gefragter Gospelchor

Überall hinterlassen „The Glory Gospel Singers“ laut Veranstalter fröhlich lachende und berührte Menschen und ernten Beifallsstürme. Ihre besondere Ausstrahlung macht dieses Ensemble zu einem der in Deutschland am meisten gefragten Gospelchöre.



Auf dem Programm stehen die beliebten Gospel-Klassiker wie „Go down Moses“, „Oh when the Saints“ oder „Amazing Grace“ sowie bekannte Weihnachtstitel wie „Oh holy Night“, „Joy to the World“ oder „Go Tell it on the Mountain“.

So kann man teilnehmen

Die NRZ verlost für den Abend drei mal zwei Eintrittskarten. Wer diese gewinnen möchte, sendet bitte bis 29. November, 12 Uhr, eine Email an lok.emmerich@nrz.de mit dem Stichwort „Gospel“. Bitte auch Namen, Adresse und Telefonnummer nicht vergessen. Wer mag, kann auch eine Karte an die NRZ-Redaktion, Steinstraße 10, in Emmerich schicken. Die Gewinner werden benachrichtigt.

Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 23, an der Abendkasse 25 Euro und sind unter anderem im Theaterbüro am Grollschen Weg, 02822/752000 erhältlich.