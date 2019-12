Notwendige Maßnahmen

Mit der Umsetzung des Brandschutzkonzeptes passe man die Spielstätte Stadttheater an der tatsächlichen Nutzung an, so Stephan Glapski. In den 60er Jahren habe es noch keine scharfen Brandschutzvorgaben für öffentliche Gebäude gegeben.

Glapski bot der Politik an, sich im Januar vor Ort zu treffen und gemeinsam mit dem Brandsachverständigen Martin Kroll das Theater zu begehen, um die notwendigen Maßnahmen zu besprechen. Das Geld wurde in den Haushalt 2020 eingestellt.