Noch kein Interesse an freier Wählergemeinschaft in Rees

Ralf Janssen und Patricia Gerlings-Hellmans haben ein Zeil vor Augen: Im Kreis Kleve soll es auch auf der Kreisebene die Möglichkeit geben, dass Wählergemeinschaften an der Kreispolitik beteiligt sind, und Mitglieder dieser Wählergemeinschaften im Kreisrat sitzen können. „Im Kreis Kleve gibt es 16 Kommunen. Bereits in zehn dieser Kommunen sind Wählergemeinschaften in Form von Vereinen vorhanden.“ So Ralf Janssen, Schatzmeister der Bürgervereinigung Kerken und Vorsitzender der Vereinigten Wählergemeinschaft Kreis Kleve.

Seit 2004 gibt es die Bürgervereinigung in Kerken, in dem Patricia Gerlings-Hellmans und Ralf Janssen aktiv sind. „In einer Wählergemeinschaft ist es so, dass jeder sich einbringen kann, und dass alle Themen angesprochen werden können. Nicht wie in einer Partei, wo nur die eigenen Parteithemen besprochen werden, und andere Themen anderen Parteien überlassen werden“, so Patricia Gerlings-Hellmans.

In Kalkar auf Anhieb 33 Prozent erreicht

Eine Erfolgsgeschichte der Wählergemeinschaften im Kreis Kleve ist die Gründung Wählergemeinschaft der Stadt Kalkar. „Im Jahr 2013 wurde dort eine Wählergemeinschaft gegründet. 2014 hatte die Gemeinschaft bei der Kommunalwahl ein Ergebnis von 33 Prozent.“

Die beiden Mitglieder der Kerkener Wählergemeinschaft haben sich als Ziel gesetzt, in jeder Kommune im Kreis Kleve eine Wählergemeinschaft einzuführen, und unter dem Hut der Vereinigten Wählergemeinschaften Kleve all diese Gemeinschaften zu unterstützen, zusammenzubringen und vor allem neue Wählergemeinschaften mit ihrer Erfahrung und ihrem Fachwissen zur Seite zu stehen.

Es sei ein „Katzensprung“ bis zur Mitarbeit in der Kommunalpolitik

„Es ist wirklich ein Katzensprung von der Gründung eines Vereins bis zu der Mitarbeit in der Kommunal- und auch Kreispolitik“, betont Ralf Janssen. „Und wir merken, dass den Bürgern in jeder Kommune die gleichen Themen wichtig sind. Themen wie die Abschaffung von Seilschaften und die Intransparenz von Parteien, aber auch Themen die zum Beispiel Baurechte oder Kindergartenregulierungen betreffen.“

Die Kommunen die noch keine Wählergemeinschaft haben sind Kranenburg, Issum, Uedem, Rees, Bedburg-Hau und Weeze. Bei den ersten drei dieser Kommunen sind schon Gespräche eingeleitet, um dort die Wählergemeinschaften in Form Vereine zu gründen. „In Rees wird es Anfang 2020 einen Bürgerstammtisch geben, um das Thema bekannt zu machen, und auch erste Anliegen der Bürger zu besprechen. Erneut. Muss man sagen. Denn zum ersten Stammtisch am Donnerstag kam nur eine interessierte Person.

„Das tolle und demokratische an der Wählergemeinschaft ist einfach, dass nicht einer an der Spitze steht, und alle entweder für oder gegen dessen Meinung stimmen können, sondern jeder wird einbezogen und alle Themen werden diskutiert“, wirbt Ralf Janssen.