Emmerich/Kleve. Stabwechsel im Vorstand des AWO-Frauenhaus Fördervereins: Irene Möllenbeck aus Emmerich übernimmt den Vorsitz. Kapazitäten in Kleve oft zu knapp.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreis Kleve: Frauenhäuser sind finanziell nicht abgesichert

Die Statistik des Bundeskriminalamts belegte noch vor wenigen Tagen die steigende Gewalt gegen Frauen und Kinder. Politiker betonen parteiübergreifend die Wichtigkeit von Häusern, in denen Frauen und Kinder Schutz vor häuslicher Gewalt finden und beklagen, dass immer noch viel zu wenige Plätze vorhanden sind.

„Obwohl die Politik sich verbal einig ist, sind diese wichtigen Frauenhäuser immer noch nicht finanziell abgesichert und müssen ständig um ihre Existenz kämpfen“, sagte die neugewählte Vorsitzende des Frauenhaus-Fördervereins Irene Möllenbeck aus Emmerich bei der Jahreshauptversammlung. Sie wünscht sich dringend eine bessere Finanzierung der Frauenhäuser durch Bund und Land. Der Verein zur Förderung des AWO-Frauenhauses unterstützt seit 2006 die Zufluchtsstätte im Kreis Kleve.

Brigitte Wucherpfennig bleibt im Vorstand als Beisitzerin

In der letzten Jahreshauptversammlung übergab Brigitte Wucherpfennig (Kleve) den Stab der Vorsitzenden an das Gründungsmitglied Irene Möllenbeck. Wucherpfennig unterstützt weiterhin die Vorstandsarbeit als Beisitzerin. Neugewählt wurden ebenfalls Josephine Spettmann (Kranenburg) zur stellv. Vorsitzenden, Sonja Welberts (Kleve) zur Kassiererin und Anni Armasow (Emmerich) zur Beisitzerin. Gaby Krafft und Viktor Kämmerer (beide aus Emmerich) wurden zu neuen Kassenprüfern des Vereins gewählt. Weiterhin gehören dem Vorstand Irmgard Verbeet (Kleve) und Nina Buil (Kleve) an.

Die Leiterin des Frauenhauses Andrea Hermanns berichtete über die oft schwierige tägliche Arbeit. Leider muss das engagierte Frauenhausteam auch immer wieder hilfesuchende Frauen mit ihren Kindern wegen fehlender Platzkapazitäten in Kleve an andere Häuser in NRW verweisen.

Wer den Frauenhausförderverein gerne unterstützen möchte, kann sich an die Vorsitzende Irene Möllenbeck unter irene.moellenbeck@web.de oder wenden. Der Jahresbeitrag beträgt zehn Euro.