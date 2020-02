Kleve/Emmerich. Am Landgericht Kleve wurde ein 21-jähriger Vergewaltiger zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Er kommt in eine Psychiatrie.

Kleve/Emmerich: Vergewaltiger muss vier Jahre in Psychiatrie

Zu einer vierjährigen Freiheitsstrafe und Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt verurteilte die Jugendkammer des Landgerichts Kleve am Freitag den 21 Jahre alten Klever, der im Sommer vergangenen Jahres in Kellen eine Frau mehrfach vergewaltigt hatte. Für das Gericht handelte es sich um einen Fall von „besonders schwerer Vergewaltigung und Körperverletzung“.

In das Urteil flossen außerdem Fälle von Brandstiftung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Diebstahl, Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Dem Opfer der Vergewaltigung – es handelt sich eine 24 Jahre alte Frau – wurden 20.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen.

Schizophrene Psychose als Ursache für „Impulsdurchbrüche“

In der Urteilsbegründung führte der Vorsitzende Richter Christian Henckel aus, dass ein Teil der Vergehen als „jugendtypisch“ durchgehen könne. Das Gesamtbild jedoch zeige die Gefährlichkeit des Mannes und lasse erkennen, zu was er fähig sei. Deshalb habe sich die Kammer auch gezwungen gesehen, neben der Freiheitsstrafe auch die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus anzuordnen. Für das Gericht gebe es keinen Zweifel, dass die vom Gutachter attestierte schizophrene Psychose die Ursache für die „Impulsdurchbrüche“ sei, die sich immer wieder ereignet hätten.

Diese Krankheitszeichen seien bereits sehr früh aufgetaucht. Es handele sich bei dem 21 Jahre alten Mann aus Kleve, der in Emmerich geboren wurde, um eine Störung, die weit über dissoziales Verhalten hinausgehe. Insbesondere einige Handlungen im Tatablauf bei der Vergewaltigung waren nach Ansicht des Gerichts Indizien dafür, dass trotz der Erkrankung die Einsichtsfähigkeit nicht gänzlich aufgehoben war. Eine Einschränkung aber nahm das Gericht an.

Umfassendes Geständnis ersparte dem Opfer eine eindringlichere Befragung

Für die Beurteilung der Taten zog die Jugendkammer noch das Jugendstrafrecht heran. Die Biografie des Mannes zeige, wie früh bereits die Störung in der Entwicklung eingesetzt habe. „Wir glauben schon, dass eine gewisse Nachreifung stattfinden kann“, so Henckel. Der beste Ort dafür ist ein psychiatrisches Krankenhaus, wo durch Behandlung und Therapien dafür gesorgt werden soll, „dass solche Sachen nicht noch einmal passieren“.

Zugunsten des Angeklagten rechnete das Gericht sein umfassendes Geständnis, durch das dem Vergewaltigungsopfer eine eindringlichere Befragung habe erspart werden können. Mit dem Strafmaß ging das Gericht leicht über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus. Staatsanwalt Marco Held hatte in seinem Plädoyer eine Jugendstrafe in Höhe von drei Jahren und neun Monaten gefordert.

Angeklagter: „Es tut mir leid, was ich getan habe“

Rechtsanwältin Tanja Reintjes hatte für ihre Mandanten auf die „erheblich verminderte Schuldfähigkeit“ gepocht und sah trotz allem noch Potenzial für die Zukunft: „Man kann ihn formen“, so die Rechtsanwältin. Der Klever selbst hatte vor der Urteilsverkündung in seinem Schlusswort gesagt: „Es tut mir sehr leid, was ich getan habe.“