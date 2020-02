Emmerich. Der Streamingdienst Spotify hat die meistgespielten Karnevals-Hits am 11.11.2019 ausgewertet. Die Emmericher Top 10 führt eine Bonner Band an.

Die Session 2019/2020 ist in vollem Gange. Und neben Kostüm und Kamelle darf eines natürlich keinesfalls fehlen: Die adäquate akustische Untermalung.

Allerdings klingt der Karneval in jeder Stadt ein bisschen anders. Der Streamingdienst Spotify hat die meistgespielten Karnevals-Hits am Tag des Sessions-Starts – dem 11.11. – ausgewertet und kann nun sagen, zu welchen Liedern die Emmericher am liebsten schunkeln.

Die Lieblingsband der Emmericher kommt aus Köln

Fest steht: Die Emmericher Jecken lieben es, zu den Liedern einer Bonner Karnevalsband zu schunkeln und zu tanzen. Die 13-köpfige Brasspop-Band „Querbeat“ landet mit ihrem Hit „Nie mehr Fastelovend“ auf dem Spitzenplatz der Top 10. Mit „Colonia Tropical“ schafft es noch ein zweites Lied der Bonner in die Bestenliste.

Die Lieblingsband der Emmericher kommt aber aus Köln. Brings sind mit insgesamt drei Liedern in der Bestenliste vertreten: „Kölsche Jung“ (4), „Polka, Polka, Polka“ (8) und „Man müsste noch mal 20 sein“ (10). (red)