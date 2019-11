Karin Schleiting überrascht in Rees mit moderner Adventsdeko

Rees. Die Floristin Karin Schleiting hat mit ausgefallenen Unikaten Ihre Adventsausstellung in ihrem Geschäft in Rees an der Oberstadt 6 bestückt.

Karin Schleiting scheut sich nicht, alte Fahrradschläuche in eine ausgefallene Kranzkreation einzubinden. Einen Besen zur Reinigung von Dachrinnen zum Kranz gelegt bestückt die Floristin mit Kiefernnadeln und weißer Weihnachtsdeko. Was herauskommt ist ein richtiger Knaller, ein Unikat, das seinesgleichen sucht und wie jedes Teil der Adventsausstellung an der Oberstadt 6 einmalig ist.

Monate vor dem Fest sammelt Karin Schleiting Ideen und Materialien. In diesem Jahr gestaltet sie besonders gerne Etageren-Kränze. Kränze aus haltbaren Materialien lassen sich sehr gut zur Adventszeit mit Naturprojekten aufstocken. Mal ist ein Kranz feenhaft leicht aus fluffigen, transparenten Gazen, mal aus Schoten und Fruchtständen, Rupfen oder Seegras geformt.

Auch so kann ein Adventskranz aussehen. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Während der Arbeit entstehen die Ideen

Karin Schleiting zieht ihre Gummihandschuhe an und kneten, färbt, zupft und rupft, klebt mit der Heißklebepistole und färbt Papier, Stoffreste, zerreißt Bettlaken und wundert sich schließlich selbst, welche imposante Teile schließlich herausgekommen sind. Filzkränze im Streifenlook, Sisal oder geflochtenes Papier – es gibt kaum ein Material, das Karin Schleiting nicht verarbeitet hat. Sie bestückt es mit Kerzen oder Lichterketten, setzt mal moderne, mal klassische Akzente in den heimischen vier Wänden.



In diesem Jahr hat die Floristin viele große Objekte gefertigt. Stelen, die, mit Lichtern bestückt, den Eingangsbereich zieren können. Ein hochwertiger, silberfarbener Tischlampenständer hat als Schirm einen aus silbernem Draht gefertigten Weihnachtsbaum übergestülpt bekommen. Nach den Festtagen kann er gegen einen klassischen Schirm ausgetauscht werden. Aber auch große Übertöpfe wurden mit Weihnachtsbaummodellen bestückt. Witzige Dekoartikel, Lichtgläser, Figuren und hochwertige Keramik komplettieren das Angebot.

Monatlich bietet sie neue Workshops an

Es sieht alles so einfach aus, dabei ist es nicht nur das handwerkliche Geschick von Karin Schleiting, das diese Ausstellung so einzigartig macht, sondern auch ihr Ideenreichtum. Das alles gibt die Floristin gerne weiter in ihren Workshops, die sie monatlich unter einem bestimmten Motto anbietet. Die Flyer 2020 dazu liegen bereits im Geschäft aus.

Zu den üblichen Öffnungszeiten, sowie am kommenden Samstag, 23. November, von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag, 24. November, von 10 bis 17 Uhr öffnet das Geschäft Floristik Schleiting zur Adventsausstellung 2019.