Isselburg: Stadt hat das Wetter an Rosenmontag im Blick

Isselburg. Am Rosenmontag feiern wieder zig Narren in Isselburg den Straßenkarneval. Einige Teilnehmer sind schon angemeldet. Stadt hat das Wetter im Blick.

Es ist eine Unbekannte, mit der gerechnet werden muss: das Wetter. Ob es nun am Rosenmontag windig wird oder gar stürmt – das vermag keiner genau vorherzusagen. Und daher gilt: „Am Montagmorgen werden wir das Wetter natürlich genau im Blick haben“, so Frank Schaffeld, Leiter des Ordnungsamtes der Stadt Isselburg. Denn einige Wetterberichte sagen Böen voraus.

Fest steht – und das ist auch in anderen Städten die gängige Regelung: Ab Windstärke acht müsste der Umzug abgesagt werden. „Das hat weniger mit dem Umzug an sich zu tun, als vielmehr damit, dass ab dieser Windstärke Ziegel und Äste herabfallen können, die eine Gefahr für die Besucher darstellen“, erklärt Schaffeld.

Närrischer Lindwurm startet am Stromberg

Doch noch ist eine Absage kein Thema. Vielmehr können sich die Narren darauf freuen, dass wie gewohnt am kommenden Montag, 24. Februar, um 11.11 Uhr auf dem Parkplatz der Verbundschule am Stromberg der närrische Lindwurm durch die Stadt startet.

Einige Mottowagen, begleitet von Fußgruppen und Musikern des Jugendblasorchesters Isselburg, werden dann durch die Isselburger Straßen ziehen. Wer spontan teilnehmen möchte, sollte spätestens um 10.45 Uhr mit seiner Wagen- oder Fußgruppe auf dem Parkplatz am Stromberg sein.

Busverkehr vom Umzug nicht beeinträchtigt

Über den Stromberg geht es dann auf die Minervastraße und am Rathaus vorbei. Bis zum Volksbank-Kreisel geht es über die Minervastraße, dann ein Stück über die Reeser Straße und von dort in die Urgrabenstraße. Über die Straße Am Berg und durch den Kreisverkehr ziehen die Jecken auf der Werther Straße zurück, bis die Minervastraße wieder erreicht ist. Von hier peilen alle den gleichen Weg zurück zum Festzelt an.

Die Zugstrecke ist damit auch im diesen Jahre wieder gleich geblieben. Das hat auch seinen Grund. So wird nämlich der Busverkehr durch Isselburg nicht von dem Umzug beeinträchtigt, wie Schaffeld erklärt.

Im Festzelt am Stromberg wird gefeiert

Natürlich wird auch 2020 eines in Isselburg zu Karneval nicht fehlen. Nämlich das Festzelt, das Veranstalter Detlef Westerhoff wieder auf dem Parkplatz am Stromberg aufgebaut hat. Los geht der Partyreigen am Donnerstag, 20. Februar, also Altweiber. Ab 20.11 Uhr wird dann Altweiberkarneval gefeiert. Der Eintritt ins Zelt ist frei, die besten Einzel- und auch Gruppenkostüme werden prämiert. Zur Flügelparty im Festzelt am Stromberg wird dann am Sonntag, 23. Februar, geladen.

Auch hier wird um 20.11 Uhr gestartet. Einen Tag später ist dann der Tag der Tage für die Jecken in Isselburg. Und nach dem 35. Rosenmontagszug in der Stadt geht die Party natürlich auch hier weiter. Nicht nur auf der Straße, sondern auch wieder im Festzelt. Auch hier gilt dann wieder: Eintritt frei.