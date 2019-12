Isselburg: Scheune mit Rindern und Strohballen abgebrannt

100 Einsatzkräfte der verschiedenen Löschzüge in Isselburg mussten in der Nacht zu einem Scheunenbrand ausrücken.

Vehlingen. In Isselburg ist eine Scheune in Vehlingen abgebrannt. 30 Rinder waren darin untergebracht. Die meisten konnten gerettet werden. Straße gesperrt.

Seit den frühen Morgenstunden ist die Freiwillige Feuerwehr Isselburg mit rund 100 Einsatzkräften in Vehlingen im Einsatz. Auf einem Bauernhof an der Sternenbuschstraße ist gegen 2 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Angaben alarmierte wohl eine Nachbarin die Feuerwehr.

Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, stand die Scheune auf dem Hof bereits in Flammen. Dichter Rauch sorgte dafür, dass sich die Löscharbeiten schwierig gestalteten.

Nicht alle Rinder konnten gerettet werden

Nach ersten Angaben von Oliver Kiefmann, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Isselburg, befanden sich rund 30 Rinder und außerdem ein Strohlager in der Scheune. Die meisten Tiere hätten aus dem Gebäude gebracht werden können, aber eben nicht alle.

Gegen 8 Uhr in der Früh an Heiligabend waren die Einsatzkräfte noch damit beschäftigt, 80 Strohballen in der Scheune nach Glutnestern zu untersuchen.

Anwohner sollen vorsorglich Fenster schließen

Aufgrund des großen Brandes bietet die Feuerwehr, dass die Anwohner vorsorglich Türen und Fenster geschlossen zu halten und zudem die Klima- und Lüftungsanlagen abschalten.

Auch die Stadt Isselburg teilt mit, dass die Sternenbuschstraße voraussichtlich noch bis in die Nachmittagsstunden gesperrt sein wird. Bürger werden gebeten den Bereich weiträumig zu umfahren. Kunden der Firma Brömmling werden gebeten, den Windmühlenweg als Zufahrt zu nehmen (Richtung Windmühlenweg 7), dort zu parken und zu Fuß über den Fahrradweg zur Hoffleischerei Brömmling zu gehen.

Hoffleischerei nur zu Fuß erreichbar

Aufgrund der vielen feiertagsbedingten Vorbestellungen bei der Hoffleischerei, werde darauf hinweisen, dass Kunden die Fleischerei an Heiligabend nicht über den Sternenbuschweg erreichen können, so die Stadt.