Anholt. Für seine Gäste bietet das Parkhotel Wasserburg Anholt auch 2020 wieder besondere Events in Isselburg an. So gibt es einen Einblick in die Küche.

Isselburg: Parkhotel bietet 2020 Krimidinner und Küchenparty

Seit über 50 Jahren ist dieses Kleinod eine beliebte Adresse in Anholt. Gemeint ist das Romantik Parkhotel Wasserburg Anholt.

Jedes Jahr aufs Neue, und das auch saisonal abgestimmt, bereitet Familie Brune und das Team der Schlossgeister ein Programm für die Gäste vor. Sowohl kulinarisch, als auch im Hinblick auf Events.

Von Krimidinner bis Küchenparty

Auch im ersten Quartal 2020 dürfen sich die Gäste des Hauses auf einige Highlights freuen. Darunter etwa die beliebten Krimidinner oder auch die Küchenparty mit einem Sternekoch. Ebenso natürlich im Programm: besondere Tee-Zeremonien mit dem Tea-Master Gold Niklas Schmeink.

Kulinarische Besonderheiten in Eventform gibt es etwa am 5. Januar. Dann wird im Burgkeller zum Gourmet-Burger-Sonntag geladen. Apropos: Vom 3. Januar bis Ende März wird auch der gemütliche Burgkeller immer freitags ab 18.30 Uhr geöffnet. Herzhaftes und Feines zu Bier und Wein aus der Schlossküche werden dann hier auf den Tisch gebracht. Ein weiterer Burgersonntag ist zudem am 2. Februar und am 1. März geplant.

Mehrere Gänge und schauspielerische Unterhaltung

Einen aufregenden Ausflug in die Krimizeit samt kulinarischen Köstlichkeiten gibt es am 24. Januar. Beim Krimidinner „Ein Leichenschmaus“ gibt es ein 4-Gang-Menü samt schauspielerischer Unterhaltung zum Preis von 82 Euro. Übrigens: Ein weiteres Krimidinner steht unter dem Titel „Die Jagd vom schwarzen Moor“ am 20. März auf dem Plan.

Jörg Brune (v.l.), Merle-Marie Koske, TeaMaster Niklas Schmeink und Peter Brune freuen sich auf viele Besucher bei den Events im Parkhotel Anholt. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Immer beliebt auf der Wasserburg: die Tee-Zeremonien mit dem Tea Master Gold aus Anholt, Niklas Schmeink. „Tee trifft Käse“ heißt das Event am 26. Januar, das um 14 Uhr beginnt. Während der Tea Master in die Welt des Tees einführt, werden Käse-Spezialitäten kredenzt. Kosten: 41 Euro. Eine weitere Tee-Zeremonie gibt es am 8. Februar unter dem Motto „Tee trifft asiatische Aromen“. Eine Tea-Time zum Valentinstag am 14. Februar wird es ebenfalls geben.

Kochen mit dem Restaurantchef

Gemeinsam mit Jörg Brune kochen können Interessierte dann am 7. März von 10 bis 14 Uhr im Rahmen eines Kochkurses. Mit dem Koch des Restaurants im Romantik Parkhotel können Gaumenfreude ein 3-Gang-Menü kochen – und natürlich auch verzehren. Kosten: 99 Euro.

Museum der Wasserburg ist derzeit geschlossen

Wichtige Erinnerung: Das Museum in der Wasserburg Anholt ist momentan geschlossen. Der Grund hierfür sind Restaurierungs- und Umzugsarbeiten. Das Museum in der Wasserburg Anholt soll noch bis 31. März 2020 geschlossen bleiben. Der Park ist aber weiterhin wie gewohnt geöffnet.

Mehr Informationen zum Romantik Parkhotel Anholt sind unter www.schloss-anholt.de nachzulesen.