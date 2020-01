Isselburg: Neuer Chefarzt mit Visionen am Augustahospital

Er hat Visionen. Und sie schwärmen von ihrem neuen Chefarzt. Die Leitung des Augustahospitals in Anholt hat „viel Vertrauen“ in Dr. Marius Humpert: „Sie sind der richtige Mann“, unterstrich Sebastian Lasczok, Kaufmännischer Direktor, im Rahmen eines Sektempfangs für den neuen Chefarzt der Neurologischen Klinik 2.

Klinik 2? Ja! Das Krankenhaus in Trägerschaft der Alexianer hat sich neu strukturiert. Die Klinik 1 umfasst die bisherigen Stationen 1 plus 2 und widmet sich dem Schwerpunkt Multiple Sklerose, wofür das Haus schon lange einen sehr guten Ruf genießt. Deutlich neuer ist der zweite Schwerpunkt der Parkinson-Erkrankungen. Dieser und somit Station 3 sind der Klinik 2 untergeordnet.

Die Weichen für die Zukunft gestellt

Dr. Marius Humpert mit seiner Frau Nadine. Ohne sie wäre sein Aufstieg zum Chefarzt des Augustahospitals nicht möglich gewesen, sagt der 41-Jährige: „Du hast mir immer den Rücken frei gehalten.“ Foto: Konrad Flintrop / FUNKE Foto Services

Mit diesem Schritt, ist sich Lasczok sicher, „stellen wir die Weichen für die Zukunft“. Die Kollegen stünden voll hinter dieser Entwicklung. Der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Michael Haupts und Pflegedirektor Joachim Weidemann hätten maßgeblich als Architekten an dieser Umstrukturierung mitgewirkt.

Der 41-jährige Dr. Humpert wurde in Soest geboren, ist mit Nadine Humpert verheiratet und hat zwei Kinder mit ihr. Nach dem Medizinstudium in Münster arbeitete er ab 2006 in der Klinik für Neurologie in Mönchengladbach, wo er seine Weiterbildung zum Facharzt für Neurologie absolvierte. Sein Promotionsverfahren schloss er 2008 ab – magna cum laude. 2012 war erstmals in leitender Position als Funktionsoberarzt tätig. Es folgten Weiterbildungen in der Geriatrie und der Intensivmedizin.

Seit 2015 im Haus

Im April 2015 kam Marius Humpert dann als Oberarzt mit dem Schwerpunkt Parkinson zum Augustahospital. Im Oktober 2016 übernahm er die Department-Leitung Parkinson. Etliche Weiterentwicklungen und Innovationen trieb er ab dieser Zeit voran. Auch die Zertifizierung zum Parkinsonzentrum oder die Eröffnung der Parkinson-Ambulanz. Eine deutliche Anhebung der Fallzahlen seien ihm und seinem Team zu verdanken, strich Lasczok heraus. Von 65 Patienten in 2010 auf 600 aktuell.

Dr. Marius Humpert habe seit seinem Einstieg 2015 viele tolle Ideen eingebracht: „Sie haben Patienten im schlechtesten Zustand auf die Beine gebracht“, sagte Lasczok.

Überregional als Parkinsonzentrum etablieren

Der neue Chefarzt betont, dass die hervorragende Entwicklung ohne das gute Team nicht möglich gewesen wäre. Auf das Erreichte „wollen wir uns nicht ausruhen. Wir wollen uns nachhaltig etablieren. Mein Ziel ist es, dass wir überregional als Parkinsonzentrum wahrgenommen werden.“

>> Bau des Gesundheitszentrums startet bald

Das Augstahospital wurde 1981 von einem allgemeinen Krankenhaus zu einer Spezialklinik umgewandelt. Heute zählt das Haus gut 240 Mitarbeiter, dazu 25 im Isselpflegedienst. „Ein bedeutender Arbeitgeber für die Stadt Isselburg“, unterstrich der stellvertretende Bürgermeister Kurt Istemaas (CDU) auf dem Sektempfang.

Demnächst startet der 4,99 Millionen Euro teure Bau des neuen Gesundheitszentrums auf einem Areal von 2500 m2, für das im Schatten des Neubaugebietes Linders Feld schon der Parkplatz erweitert wurde. „Das wird eine große Entwicklung“, freut sich Sebastian Lasczok.