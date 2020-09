Schule Isselburg: Neue Frühstücksdosen für Erstklässer in Anholt

Anholt. Die Erstklässler der katholischen Grundschule Anholt in Isselburg konnten sich über 40 Frühstücksdosen von innogy Westenergie freuen.

In der dritten Woche nach Start des neuen Schuljahrs dürfen sich die Erstklässler der katholischen Grundschule Anholt in Isselburg über 40 Frühstücksdosen von innogy Westenergie freuen. Bürgermeister Michael Carbanje, Schulleiterin Stephanie Dahlmann und innogy Westenergie-Kommunalbetreuer Dirk Krämer übergaben den Kindern die Frühstücksdosen.

Und diese haben es in sich: So beinhalten die Dosen verschiedene Module wie einen Schreiblernstift, ein Heftchen mit einer spannenden Energiegeschichte, gesunde Rezepte und Basteltipps sowie ein Mini-Wasserlabor.

Gesundes Frühstück als gute Basis

Isselburgs Bürgermeister Michael Carbanje erklärte: „Eine ausgewogene Ernährung bildet eine wichtige Grundlage für das kindliche Bewegungsverhalten. Ein gesundes Frühstück ist außerdem eine gute Basis, um sich in der Schule konzentrieren zu können. Es freut mich, dass innogy Westenergie Frühstücksdosen an Kinder der Grundschulen in Isselburg verschenkt.“

Für innogy Westenergie hat die Überraschungsaktion inzwischen Tradition: Seit 2006 haben Erstklässler über 863.600 Frühstücksboxen und seit 2015 auch 5.600 Bewegungspakete erhalten. Das Engagement ist Teil der konzernweiten Bildungsinitiative 3malE.

Auch der Grundschule liegt die gesunde Ernährung am Herzen

Der erste Schultag sei für die Kinder bekanntlich besonders aufregend - mit eindrucksvollen Erlebnissen, an die sie sich selbst als Erwachsene noch erinnern werden. Und auf den Start folge schon bald der erste Unterricht. innogy Westenergie gebe den Erstklässlern so etwas mit auf den Weg. Dirk Krämer sagte dazu: „Die hohe Nachfrage zeigt uns, dass gesunde Ernährung weiterhin eine wichtige Rolle an Grundschulen spielt. Das Frühstück liefert die Energie für den Tag.“

Schulleiterin Stephanie Dahlmann erläuterte: „Die gesunde Ernährung der Kinder liegt uns sehr am Herzen. Es ist zudem toll, dass die Kinder neben den Frühstücksdosen selbst noch spielerische Module geschenkt bekommen haben.“

