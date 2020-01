Isselburg: Millinger Duo überraschte Landfrauen in Anholt

Wenn Anfang des Jahres zahlreiche Damen in die Brüggenhütte strömen, dann bedeutet dies eins: Die Isselburger Landfrauen halten wieder ihre alljährliche Jahreshauptversammlung. Der Zusammenschluss ist eine feste Institution in der Stadt. Rund 160 Damen aus allen Isselburger Ortsteilen sind darin vertreten.

Am Mittwochnachmittag kamen nun knapp 80 von ihnen zusammen. Und konnten sich nicht nur auf einen Rück- und einen Ausblick freuen, sondern auch auf ein wenig Unterhaltung. Wahlen gab es nämlich in diesem Jahr nicht.

Vorstandsteam wird erst 2022 wieder neugewählt

Die Isselburger Landfrauen werden weiterhin von Hannelore Clarendahl geleitet. Zusammen mit Martina Terhorst, Trudis Bushuven, Monika Terhorst, Christa Köster und Edith Schmitz bildet sie den Vorstand.

„Erst 2022 stehen die nächsten Vorstandswahlen an“, so Clarendahl. Diese richtete einige Worte an die Versammlung. Zunächst begrüßte sie die Anwesenden, sprach noch ein paar Worte zum neuen Jahr und verlas die Namen der verstorbenen Landfrauen. Dann blickte die Vorsitzende noch einmal zurück. Und hierbei wurde schnell klar: Die Isselburger Landfrauen waren wieder viel unterwegs.

Wanderung im Herbst ist obligatorisch

Auf dem Plan stand zum Beispiel ein Theaterstück, das im Februar bei Langenhorst in Heelden gezeigt wurde. Auch der Besuch eines Schweißkurses im März bei der Firma Pieper in Millingen war ein Teil des Jahresprogramms 2019. Und natürlich wurde im vergangenen Jahr auch wieder die Wanderung im Herbst unternommen.

Auch 2020 werden die Damen wieder unterwegs sein. Und sich zum Beispiel abermals zu einer Theaterstückaufführung bei Langenhorst treffen. „Die kam einfach so gut an“, so Clarendahl. Aber es steht auch noch weiteres auf dem Programm. So wird auch in diesem Jahr wieder in Millingen geschweißt und sich am 15. Und 16. Februar das Rollschuh-Schaulaufen in Bocholt angesehen.

Duo aus Millingen unterhielt die Frauen

Clarendal freute sich, dass auch 2020 wieder zahlreiche Damen am Zusammensein bei Kaffee und Kuchen, aber auch herzhaften Brötchen, in der Anholter Brüggenhütte anwesend waren. Gleichwohl sie auch einen Wunsch äußerst. „Der Nachwuchs fehlt. Neue, jüngere Gesichter wären toll.“

Sei’s drum: Natürlich wurde den Landfrauen auch wieder eine Überraschung serviert. Ein Damen-Duo aus Millingen erfreute die Frauen mit einem kurzen Sketch und sorgte für Lacher.