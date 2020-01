Isselburg: Löschzug Anholt baut Mitgliederzahl weiter aus

Gute Nachrichten konnte Carsten Engenhorst verkünden. Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Löschzuges Anholt der Freiwilligen Feuerwehr Isselburg konnte er mitteilen, dass die Anzahl der aktiven Mitglieder wieder angestiegen ist.

Heißt: Mittlerweile gehören 42 Mitglieder der Einsatzabteilung an, welche das ganze Jahr für die Sicherheit der Bevölkerung zuständig ist. Außerdem gehören noch sieben Kameraden der Ehrenabteilung an.

Feuerwehr Anholt leistete 1361 Einsatzstunden

Oft sind die Einsätze gefährlich, aber das wiegt sicherlich die Kameradschaft auf, die im Löschzug in Anholt gelebt wird. Die Einsätze in 2019 waren nicht wenige. Die Anholter Wehr wurde zu insgesamt 45 Einsätzen gerufen – 18 Brandeinsätze und 27 Hilfeleistung. Das macht eine Einsatzstundenzahl von 1361. Nebenbei wurden noch 32 Dienstabende abgehalten, fünfmal stellten die Anholter Brandsicherheitswachen und zweimal war eine Großübung angesagt.

Und dann hatten viele Kameraden auch noch Zeit an Seminaren teilzunehmen oder ein Leistungsabzeichen zu erwerben. Das alles leisteten die Kameraden ehrenamtlich und manchmal unter Einsatz der eigenen Gesundheit, das ist mehr als ein großes Lob wert. Neben vielen kleineren Brandeinsätzen wurde die Feuerwehr im Juni zu einem Großeinsatz gerufen.

Von Großbrand bis Rettung eines Wasserhuhns

Eine 1400 Quadratmeter große Werkstoffhalle brannte in voller Ausdehnung, bei der ebenfalls die Kameraden aus Werth, Isselburg und der Brandweer Gendringen im Einsatz waren und von der Feuerwehr aus Bocholt unterstützt wurden. Gleich zweimal war der Löschzug bei einem Bauernhof in Vehlingen im Einsatz. Dort brannte im November ein Traktor in voller Ausdehnung und am Heiligabend ein landwirtschaftliches Gebäude. 30 der sich in dem Gebäude befindlichen Rinder konnten gerettet werden. Hier waren auch die Löschzüge aus Werth und Isselburg, sowie das DRK aus Isselburg bei der Bekämpfung nötig.

Hilfe geleistet wurde unter anderem bei verschlossenen Türen, bei entwurzelten Bäumen, der Rettungsdienst wurde unterstützt und als ein Feuer im Vehlinger Wald gemeldet wurde. Aber auch zu einer amüsanten Hilfeleistung war der Löschzug gerufen worden, bei deren Verlesung die Anwesenden schmunzeln musste. Ein Wasserhuhn war in eine Bisamratten-Falle geraten und konnte erfolgreich befreit werden.

Stadtbrandmeister nahm Beförderungen vor

Und wie jedes Jahr war der Löschzug auch Vorort bei den Martinsumzügen in Vehlingen und Anholt, bei Volkstrauertag und beim Ostertreff der KLJB am Vehlinger Bürgerhaus.

„Ich freue mich sehr auch in diesem Jahr wieder einige Kameraden zu befördert“, erklärte Stadtbrandmeister Markus Berning, „und in diesem Jahr hat es sogar geklappt, die Dienstabzeichen rechtzeitig zu bekommen.“ Er beförderte Christopher Scholz, Maurice ten Bensel und David Juttner zu Feuerwehrmännern, Thomas Agenendt zum Oberfeuerwehrmann und Marek Tiemeßen zum Oberbrandmeister.

>> Leistungsabzeichen vergeben

Leistungsabzeichen wurden vergeben in Bronze an Kevin Eichler, Lutz Ewald, Jannik Spiekers und Silas Roes, in Silber an Tobias van Wahsen, Kevin Derrez und Daniel Kampshoff.

Für 10-jährige Mitgliedschaft beim Löschzug in Anholt wurden die Unterbrandmeister Peter Hackfort, Steffen Meyer und Bernd Halsbenning ausgezeichnet und geehrt.