Isselburg: Heftiges Wortgefecht zwischen CDU und SPD

Am Ende war es beinahe ein wenig wie im Kindergarten: „Die haben aber angefangen“, schallte es aus den Reihen der Christdemokraten. Denn CDU-Fraktionschef Frank Häusler echauffierte sich über eine Einlassung von seinem SPD-Pendant, Dr. Theodor Beine.

Dr. Beine moniert Ausdruck

Stein des Anstoßes war ein Antrag der Christdemokraten. In der jüngsten Sitzung des Ausschuss für Jugend, Schule, Sport, Kultur und Soziales ging es unter Tagesordnungspunkt 5 um „Sprachförderung für Kinder mit Migrationshintergrund verbessern“. Dr. Beine monierte unter anderem den Ausdruck Migrationshintergrund, den er in diesem Zusammenhang als diskriminierend einstufte.

Das wiederum brachte Häusler auf die Palme. „Ich verwahre mich dagegen, dass sie uns den Terminus vorschreiben, wie wir uns ausdrucken sollen“, so Häusler, der in diesem Punkt Unterstützung durch die FDP erhielt. „Ich bin fassungslos, dass man wegen so eines Antrags in eine ideologische Ecke gedrängt wird“, meinte Kevin Schneider.

Ausschussvorsitzender bittet um Mäßigung

Die gegenseitigen Anfeindungen gingen so weit, dass Ausschussvorsitzender Wolfgang Karau (CDU) um eine gewisse Mäßigung bat.

Die Debatten in den Isselburger Gremien haben seit geraumer Zeit an Schärfe zugenommen – der Wahlkampf ist mit dem jüngsten Wortgefecht dann mal in jedem Fall eröffnet worden. Der latente Vorwurf aus Reihen der SPD geht in die Richtung, dass die Christdemokraten vor allem das ehrenamtliche Engagement in der Flüchtlingshilfe nicht Wert schätzen würden. So unterstrich Dr. Beine dann zum Ende der Diskussion noch einmal, dass es sich nicht um eine AG der Ehrenamtlichen handele, sondern der zuvor nicht genannte Name Netzwerk Asyl korrekt sei.

Beschluss ist einstimmig

Trotz des heftig geführten Schlagabtausches wurde der Beschluss dann einstimmig gefasst. Wobei der Beschlussvorschlag auch nicht wirklich sehr viel Sprengstoff beinhaltete. So soll sich die Stadtverwaltung informieren, ob es Fördermittel für eine Sprachförderung von Grundschulkindern gibt. Zudem soll Kontakt zum Netzwerk Asyl aufgenommen werden. Dort würde es Ehrenamtliche geben, bei denen nachgefragt werden soll, ob sie sich eine wie auch immer geartete Sprachförderung mit den Kindern vorstellen können.

Idee mit Volkshochschule wird kritisch gesehen

Der ursprüngliche CDU-Antrag hatte unter anderem darauf gezielt, das ausgelotet werden solle, ob nicht auch die Volkshochschule einen Beitrag leisten könne. „Ich sehe es kritisch, die Volkshochschule in die Schulen zu holen“, meinte FDP-Mann Schneider, der in diesem Punkt auch mit SPD und Grünen auf einer Wellenlänge lag.

>>> Aktuell werden zwölf Nullsprachler unterrichtet

An der Isselschule in Isselburg haben 57 Prozent der Kinder einen Migrationshintergrund. Diese Zahl nannte Schulleiter Oliver Skukies auf der Ausschusssitzung. Allerdings machte er auch deutlich, dass dadurch kein Rückschluss auf Sprachförderung zu ziehen sei.

Vielmehr geht es dabei um so genannte Nullsprachler: 12 Kinder werden aktuell dieser Kategorie an der Isselschule zugeordnet.