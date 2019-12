Vehlingen. Der Regen konnte sie nicht abhalten: Zahlreiche Familien kamen zu „Kinder beschenken Tiere“ in der Anholter Schweiz in Isselburg an Heiligabend.

Isselburg: Für Familie Otter gab’s Rotaugen als Festtagsmenü

Wer kann sich nicht daran erinnern, wie unendlich lang sich der Tag am Heiligenabend hinzog? Mehr oder weniger geduldig wurde dann die Frage „Wann kommt denn endlich das Christkind“ von den Eltern beantwortet und recht lange mussten sich die Kinder sich in Geduld üben.

Das läuft sicherlich auch heute in den meisten Familien so ab. Vor einigen Jahren jedoch hatte Monika Westerhoff-Boland die Idee, zu Heiligabend Familien in die Anholter Schweiz einzuladen, wo diese während einer Futterrunde nicht nur die Tiere erleben konnten, sondern auch gleichzeitig den Tieren etwas Gutes tun.

Wim Rosier musste Regenschirme verteilen

Das ist mittlerweile Tradition geworden. Und so gab es auch 2019 wieder „Kinder beschenken Tiere“ in der Anholter Schweiz.

Gleich am Eingang gab es für jedes Kind eine Tüte mit Futter, deren Inhalt sicherlich den Enten, Schwänen oder Esel gut schmeckte. Auch in diesem Jahr waren trotz des regnerischen Wetters viele Familien gekommen, um sich die Zeit bis zum Krippenspiel in der Kirche und der Bescherung zu verkürzen. Am Eingang wurden durch Wim Rosier erst einmal Regenschirme verteil.

Mit dem Weihnachtsmann ging es zu den Tieren

„Davon haben wir noch genug“, wusste Rosier lachend zu berichten. Es gibt eh kein schlechtes Wetter, sondern nur unpassende Kleidung wusste Familie Hüfting aus Werth zu berichten, die im letzten Jahr die Futterrunde verpasst hatte und in diesem Jahr unbedingt mit ihrem Sohn Levi (2) dabei sein wollte.

Ganz aufgeregt hielt der kleine Mann die Futtertüte fest und hatte darüber fast den Weihnachtsmann und das Christkind vergessen. „Mit dem Futter füttere ich gleich die Tiere“, verriet er noch. Und schon ging es los mit Christian Boland und Steffi Stevering – und auch der Weihnachtsmann (Rob Berentsen) hatte sich der Runde angeschlossen.

Drei Schwestern hatten viel Spaß trotz Regen

Ausgerüstet mit Regenjacken, Gummistiefel und Schirmen wurden erst einmal die Iltisse besucht, die schon voller Spannung auf ihre Weihnachtsgeschenke warteten. Bei Familie Otter gab es Rotaugen als Festtagsmenü. Daran hatten auch die Großen wie zum Beispiel Charlotte (12) und Anne-Marie mit ihrer Schwester Antonia (7) eine Menge Spaß.

„Das war schon lange geplant“, wussten die drei Schwestern zu berichten, „und dann ist die Zeit bis zur Bescherung nicht mehr so lang.“Auf der Damwild-Wiese standen wieder Körbe mit Äpfeln und Möhren und man sah den Kindern an, wie sehr es ihnen gefiel die Tannenbäume damit zu schmücken. Da war der Regen vergessen. Esel und Kamerunschafe machten sich sogleich über die Leckereien her und nur das Damwild wartete noch etwas verhalten, bis sich die meisten der Besucher weiter auf den Weg zu den Waschbären machten.

Besuch aus Berlin in Vehlingen

Sah schon putzig aus, wie diese ihre Weihnachtsgeschenke ausgepackten. Nicht mitgelaufen war der 87-jährige Johannes Röttgen. Bei einer Tasse Kaffee wartete er auf seine Tochter und seine vier Enkelkinder, die sich der Runde angeschlossen hatten. „Die kommen jedes Jahr zu Weihnachten aus Berlin zu Besuch.“ Normalerweise macht der Bislicher auch gerne lange Spaziergängen, aber bei dem Wetter schmeckte ihm der Kaffee im Trockenen auch sehr gut.

Bei Kaffee, Kinderpunsch und der Geschichte „Henris Weihnachtswunder“ endete übrigens der erste Rundgang durch die Anholter Schweiz am Heiligabend vor zehn Jahren.