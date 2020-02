Isselburg: Freie Demokraten wählen einen neuen Vorstand

Stürmisch war es beim Ortsparteitag der Freien Demokraten in Isselburg am Sonntag. Das lag nicht etwa an politischen Differenzen innerhalb der Partei, sondern vielmehr am Orkan „Sabine“, der draußen wütete, während sich die Freien Demokraten im Steakhaus Isselburg trafen.

Die turbulenten Tage der FDP in Thüringen sprach FDP-Ortschef Kevin Schneider dann auch gleich zu Beginn seines Rechenschaftsberichts auf dem Ortspartei an.

FDP-Ortschef Kevin Schneider bezieht Stellung zu Thüringen

„Wir Freie Demokraten stehen in der demokratischen Mitte und lehnen jegliche Zusammenarbeit mit Extremisten ab, egal ob links oder rechts“, positionierte sich Schneider ganz klar.

In seinem weiteren Rechenschaftsbericht zog der FDP-Chef ein durchweg positives Fazit des vergangenen Jahres: „Wir haben acht Mitglieder gewonnen und sind nun mit 32 Mitgliedern so stark wie noch nie. Und wir setzen in Isselburg die Inhalte,“ so Schneider weiter.

Scharfe Kritik in Richtung des Kreises Borken

Scharfe Kritik übte Kevin Schneider am Kreis Borken bei der Nahverkehrsanbindung von Isselburg: „Von Isselburg-Heelden kommt man nach Wien, nach Amsterdam, nach München. Von der Haltestelle in Isselburg-Heelden kommt man aber nicht nach Anholt oder Bocholt. Der Kreis Borken muss Isselburg beim Baumwollexpress berücksichtigen. Derzeit bekommt man tatsächlich das Gefühl, dass für die Kreisverwaltung hinter Bocholt nichts mehr kommt.“

Zur Erinnerung: Der Kreis plant eine Schnellbuslinie. Diese wird unter anderem aus der Kreisumlage und damit auch durch Gelder aus Isselburg finanziert, das selber aber gar nicht an die Linie angeschlossen werden soll.

Rat Isselburg hat einen Beschluss gefasst

Durch Anregung der FDP wurde ein Beschluss seitens des Rates gefasst, dass der Bürgermeister hier intervenieren soll.

In Isselburg wollen die Freien Demokraten nach den Aussagen ihres Ortsverbandsvorsitzenden Bauland schaffen, sich für einen einzigen Verwaltungsstandort einsetzen und Fördermittel in die Stadt holen. Erfolgreich seien in den vergangenen Jahren auch die Berlin-Fahrten gewesen, die stets auf Einladung des FDP-Bundestagsabgeordneten Karlheinz Busen erfolgen. Auch für 2020 sei wieder eine Fahrt geplant, die derzeit organisiert werde.

Wahlen verliefen einstimmig

Natürlich standen auf dem Ortspartei auch wieder Wahlen an. Hier gab es keine Überraschungen. Bei den Wahlen zum Vorstand wurden Kevin Schneider (Vorsitzender), Theo Nieland (stellv. Vorsitzender), Annemarie Möllmann (Schatzmeisterin) sowie Hermann Gebbing und Andreas Böggering (beide Beisitzer) jeweils einstimmig wiedergewählt.

Übrigens: Der Parteitag war wie immer öffentlich. Stimmberechtigt auf dem Ortsparteitag war, wer am Tag des Parteitages mit seiner Beitragszahlung als Mitglied der Freien Demokraten Isselburg nicht mehr als drei Monate im Rückstand ist.