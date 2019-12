Feuerwehr Isselburg: Feuerwehr löschte Lkw-Brand an der Dekkers Waide

Isselburg-Heelden. Über 25 Einsatzkräfte löschten am Mittwochnachmittag einen Lkw-Brand in Isselburg. Die Zugmaschine des Fahrzeugs brannte in voller Ausdehnung.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Isselburg: Feuerwehr löschte Lkw-Brand an der Dekkers Waide

Einsatz für den Löschzug Isselburg: Gegen 14.34 Uhr wurden die Blauröcke zu einem Fahrzeugbrand in Isselburg-Heelden an der Dekkers Waide alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte die Zugmaschine eines Lkw in voller Ausdehnung, wie Oliver Kiefmann, stellvertretender Leiter Feuerwehr Isselburg, berichtet. Die Einsatzkräften bekämpften den Brand mit reichlich Wasser aus drei Rohren und unter schwerem Atemschutz.

200 Liter Diesel mussten umgepumpt werden

Der Umweltanhänger des Löschzuges Werth wurde zur Einsatzstelle nachgefordert und 200 Liter Diesel wurde so umgepumpt. Die Feuerwehr der Stadt Isselburg war mit fünf Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften bis 16.45 Uhr an der Einsatzstelle.