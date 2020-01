Isselburg: Duo klaut Motorroller von einem Privatparkplatz

Wer hat etwas gesehen? Die Polizei sucht Zeugen eines Diebstahls in Isselburg.

Isselburg. Unbekannte Täter haben am Sonntag einen Motorroller von einem Privatparkplatz in Isselburg gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat.

Einen grauen Yamaha-Motorroller entwendeten am Sonntagnachmittag zwei noch unbekannte Diebe von einem über die Bleichstraße in Isselburg erreichbaren privaten Parkplatz. Die Tat ereignete sich zwischen 15 und 16.20 Uhr, so die Polizei.

Ein Zeuge hatte zwei Personen beobachtet, die den Roller von dem Parkplatz schoben. Der Hinterreifen des Rollers war „platt“ und die Verkleidung gebrochen (schon vor der Tat).

Noch keine genaue Täterbeschreibung vorhanden

Nähere Beschreibungen der beiden Verdächtigen liegen noch nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bocholt unter 02871/2990.