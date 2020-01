Isselburg. Viele närrische Höhepunkte warten 2020 auf die Narren in Isselburg, darunter der Rosenmontagszug. Die wichtigsten Termine in der Übersicht.

Isselburg: Die wichtigsten Termine und Infos zum Karneval

Die ersten närrischen Termine der Session hat das Isselburger Prinzenpaar bereits gemeistert. Nun steht Matthias I., „der Baggergnom“ und Stephanie I., „die Zirkelfee“, sowie für das Kinderprinzenpaar Sven I. Kresken und Celina I. Hakvoort demnächst das nächste jecke Highlight an. Die wichtigsten Karnevalstermine für Isselburg in der Übersicht:

Die Karnevalssitzung des Isselburger Kolping-Elferrates findet am 8. Februar statt. Ab 19 Uhr sind alle Narren zur Karnevalssitzung in die Bürgerhalle Herzebocholt herzlich eingeladen. Unter dem Motto „Macht Isselburg zum Narrenzelt für die Jecken aus aller Welt“ findet die 71. Karnevalssitzung in Isselburg statt. Die Besucher dürfen gespannt sein auf kurzweilige Büttenreden, viele Tanz- und Showacts und einen Überraschung-Auftritt des Elferrates samt Prinzenpaar.

Kartenvorverkauf am Samstag im Isselburger Pfarrheim

Der Einlass zur Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Der Kartenvorverkauf für die Sitzung findet am Sonntag, 26. Januar, von 12 bis 14 Uhr im katholischen Pfarrheim St. Bartholomäus am Münsterdeich in Isselburg statt.

Der Preis beträgt neun Euro pro Karte. Pro Person können maximal zehn Karten erworben werden. Vorbestellungen sind nicht möglich. Ein Bus bringt die Karnevalisten übrigens von der Karnevalssitzung um 1 Uhr und 2.30 Uhr für fünf Euro pro Person in die Isselburger Ortsteile zurück.

Isselburg: Am Stromberg wird wieder das Festzelt aufgebaut

Und damit noch nicht genug. Denn mit Beginn des Straßenkarnevals wird es in Isselburg wieder einen wichtigen Anlaufpunkt geben: Das Festzelt. Dieses wird 2020 wieder am Stromberg aufgebaut. Genauer gesagt auf dem Parkplatz an der Verbundschule.

Veranstalter aller Partys im Zelt ist dann wieder Detlef Westerhoff. Los geht der Partyreigen am Donnerstag, 20. Februar, also Altweiber. Ab 20.11 Uhr wird dann Altweiberkarneval gefeiert. Der Eintritt ins Zelt ist frei, die besten Einzel- und auch Gruppekostüme werden prämiert.

Flügel-Party in Isselburg mit freiem Eintritt

Zur Flügelparty im Festzelt am Stromberg wird dann am Sonntag, 23. Februar, geladen. Auch hier wird um 20.11 Uhr gestattet. Einen Tag später ist dann der Tag der Tage für die Jecken in Isselburg. Der Rosenmontagszug schlängelt sich wieder durch die Straßen Alt-Isselburgs.

Um 11.11 Uhr setzt sich der närrische Tross in Bewegung. Und nach dem 35. Rosenmontagszug in der Stadt geht die Party natürlich weiter. Nicht nur auf der Straße, sondern auch wieder im Festzelt. Auch hier gilt dann wieder: Eintritt frei.

Das ist der Zugweg durch Isselburg

Auch 2020 ist wieder Tim Wessels für die Organisation des närrischen Lindwurms in Isselburg verantwortlich. Zum dritten Mal organisiert der Anholter vom 1. Karnevalsclub (KC) Anholt den Rosenmontagszug. Dieser verläuft auch 2020 wieder wie gewohnt vom Parkplatz der Hauptschule am Stromberg aus über die Minervastraße zum Volksbank-Kreisel und die Reeser Straße, dann in die Urgrabenstraße. Über die Werther Straße geht es zurück durch den Kreisverkehr auf die Minervastraße. Ziel des Zuges ist erneut der Parkplatz am Stromberg.