Isselburg. SPD-Fraktion hat im Ausschuss Klimaschutz-Anträge gestellt. Diese entfachten eine Diskussion. Und eine Einsicht in den städtische Personallage.

Mitte 2019 den Klimanotstand ausrufen, das wollte die Isselburger Politik mehrheitlich nicht. Wohl aber fasste die Politik mehrere Beschlüsse. Ein tragender dabei: Das schon bestehende Klimaschutzteilkonzept der Stadt Isselburg sollte erneut dem Rat präsentiert werden, um die schon umgesetzten Maßnahmen darzustellen und aufzuzeigen welche Investitionen zur weiteren Reduktion des Energiebedarfes jetzt zu erfolgen haben.

Nur soviel: Dies ist bislang nicht geschehen. Und das fiel vor allem nun in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Planung, Vergabe und Wirtschaft auf. Denn die SPD brachte hier mit drei Anträgen das Thema Klimaschutz erneut aufs Tableau.

Auftrag besteht schon seit Mitte 2019

Erstaunt zeigte sich die Politik, dass die Stadtverwaltung nicht in der Lage war etwas zum Thema zu referieren. „Das ist sehr komplex und man macht das nicht so nebenbei. Ich wollte mir erst einen konkreten Auftrag aus der Politik dazu abholen“, erklärte Bauamtschef Dave Welling. „Diesen Auftrag gibt es bereits. Seit Mitte 2019 warten wir auf einen Bericht zum Projektstand“, wurde Olaf Roßmüller, CDU, deutlich.

Auch die übrigen Fraktionsvorsitzenden bekräftigten dies und forderten den Sachstandsbericht ein. Dies ließ den Bauamtschef deutlicher werden. „Einige Maßnahmen aus dem Klimaschutzteilkonzept sind bereits überholt. Zudem muss ich sagen, fehlt die Expertise zum Thema Klima im Fachbereich“, so Welling.

26,65 Stunden im Jahr

Der Verwaltung fehle in diesem Bereich einfach das Know-How. Der Bauamtschef bot aber an, noch einmal zwei Fachleute in den Ausschuss einzuladen, die eben auch Tipps geben könnten, wie das Ganze nun angepackt werden könnte. Ein Vorschlag, der für zustimmendes Nicken im Plenum sorgte.

Auch Bürgermeister Michael Carbanje schaltete sich ein: „Mir missfällt es auch, dass wir da nicht weiterkommen. Aber die Mitarbeiter sind schon mit dem Tagesgeschäft ausgelastet.“ Der Grund? Vier Stellen in diesem Fachbereich sind unbesetzt.

Klimamanager wäre eine Option für die SPD

Zudem stellte der Erste Bürger der Stadt klar, dass resultierend aus der Organisationsuntersuchung im Stellenplan der Stadt 0,06 Stellenanteile für den Klimaschutz vorgesehen sind. „Das sind 26,65 Stunden im Jahr“, so Carbanje. So könne das Thema auch nicht adäquat angegangen werden.

Die Einstellung eines Klimamanagers hatte die SPD auch beantragt, doch letztlich stellte man diesen Antrag erstmal hinten an und will weiter zum Thema nach dem Besuch der beiden Fachleute diskutieren.