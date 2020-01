Isselburg: Das sind 2020 wichtige Termine im Tierpark

Im Biotopwildpark Anholter Schweiz leben rund 50 Tierarten in artgerechter Haltung. Diese bei einem Spaziergang den Wegen durch den Park zu erleben, ist bei jedem Wetter und in jeder Jahreszeit ein Erlebnis.

Doch: Der Tierpark an der Pferdehorster Straße in Isselburg-Vehlingen kann nicht nur mit seinen Tieren punkten. Denn jedes Jahr aufs Neue stellt das Tierpark-Team um Pächterin Monika Westerhoff-Boland ein Programm für Flora- und Faunafans zusammen. So natürlich auch wieder 2020.

Ab Mitte März startet die Saison

Während nun noch in den Winterferien (also bis zum 5. Januar) der Park täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet ist, kehrt dann wieder die Winterruhe ein. Heißt: Bis 16. März ist der Park nur an Wochenenden und an Feiertagen von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Mitte März startet das Team dann auch gleich mit einer Veranstaltung in die neue Saison. Am 15. März heißt es „Unterwegs mit dem Ranger – Alle Vögel sind schon da?“. Der Rundgang startet um 10.30 Uhr am Kassenhäuschen. Bei dieser Führung geht es um jahreszeitabhängige und aktuelle Themen rund um den Wald, Flora und Fauna. Weitere Führungen mit dem Ranger werden am 10. Mai, 5. Juli und 20. September angeboten.

Greifvogelschau und Futterrunde mit dem Tierpfleger

Immer wieder beliebt ist die Greifvogelschau. Die erste findet 2020 am 22. März statt. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr und 15.30 Uhr je nach Witterung auf dem Spielplatz oder unter dem Dach vor dem Schweizer Häuschen. Zu Gast in der Anholter Schweiz sind die Greifvögel außerdem am 19. April, 17. Mai, 14. Juni, 12. Juli, 2. August, 23. August, 13. September und 11. Oktober.

Natürlich werden auch die Futterrunden mit dem Tierpfleger nicht fehlen. Am 29. März können Interessierte gemeinsam mit dem Tierpfleger durch den Park gehen. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr an der Kasse. Die weiteren Termine: 26. April, 24. Mai, 28. Juni, 26. Juli, 30. August, 7. September und 18. Oktober.

Eine Führung für Fotofreunde durch den Park

Fehlen im Jahresprogramm des Tierparks darf natürlich nicht die Veranstaltung „Der Osterhase kommt“. Dieser wird an den beiden Ostertagen, also am 12. und 13. April in die Anholter Schweiz kommen und wieder mit seinen Helfern Plastikeier verstecken. Ab 11 Uhr können diese dann gesucht werden. Am Eingang an der Kasse können die Plastikeier dann gegen bunte Hühnereier eingetauscht werden.

Am 9. Mai heißt es wieder: „Der frühe Vogel“. Der Wildpark kann dann erlebt werden, wie er erwacht. Teilnehmer begleiten den Tierpfleger auf seiner Tour zu den Tieren. Los geht es um 7 Uhr. Diese Führung ist auch besonders für Fotofreunde geeignet. Eine Voranmeldung (max. Gruppengröße zwölf Personen) ist notwendig. Preis: 18 Euro zuzügl. Eintritt. Die Führung dauert drei Stunden. Übrigens: Eine Wildparknacht wird am 28. November ab 17 Uhr angeboten.

Kinder bescheren wieder Tiere im Dezember

Während am 31. Juli Kinder die Möglichkeit haben, Bäume für die Zukunft zu pflanzen, gibt es am 13. und 21. Oktober die Gelegenheit für Kinder zwischen zehn und 14 Jahren einmal als Tierpfleger im Tierpark aktiv zu sein. Eine Anmeldung ist nötig. Kosten: zwölf Euro zuzügl. Eintritt.

Enden wird das Jahr natürlich wieder mit „Kinder beschenken Tiere“ am 24. Dezember.

Halloween darf sich wieder gegruselt werden

Freuen dürfen sich alle Gruselfreunde. Denn so wie es Monika Westerhoff-Boland angekündigt hat, wird es auch kommen. Nach einem Jahr Pause wird 2020 natürlich wieder das beliebte Halloween-Spektakel in der Anholter Schweiz angeboten. Am 29. Oktober gibt es Halloween für Kinder, und am 30. und 31. Oktober dürfen sich die Erwachsenen gruseln. Los geht es jeweils ab 17 Uhr.