Isselburg. Was mit dem Realschulgebäude in Isselburg passiert, ist unklar. Politik setzt Beschlüsse aus. Bürgermeister bringt neue Möglichkeit ins Spiel.

Isselburg: Könnte Isselburg ein neues Rathaus bekommen?

Schule oder Stadtverwaltung? Was soll künftig im alten Realschulgebäude am Stromberg untergebracht sein? Darum ranken sich momentan viele Diskussionen. Denn: Eigentlich soll ein Teil der Stadtverwaltung in das Gebäude ziehen, entsprechende Beschlüsse dazu gibt es bereits. Jedoch hat nun auch der Verein Schule für Isselburg Interesse an dem Gebäude bekundet, in dem die zu gründende Privatschule sofort starten könnte.

Verein muss nun Daten vorlegen

Auf der jüngsten Bau- und Umweltausschusssitzung wurde nun noch einmal über die künftige Funktion der Räume diskutiert. Das Ergebnis: Alle Beschlüsse in Bezug auf das alte Realschulgebäude sind zunächst „auf Eis gelegt“. Denn bis 31. Mai soll der Verein Schule für Isselburg der Politik nun verlässliche Daten – etwa hinsichtlich der Raumplanung, des Schulkonzeptes und möglicher Kosten – vorlegen, damit dann letztlich Mitte Juni auf der Ratssitzung entschieden werden kann, wie es weitergeht.

Vor allem Bürgermeister Michael Carbanje hatte im Vorfeld dazu beigetragen, dass die Politik diesen zeitlichen Aufschub gewähren konnte. „Ich habe noch einmal über die Zukunft der beiden Projekte nachgedacht“, erklärte Isselburgs Erster Bürger.

Rathaus an der Minervastraße platzt aus allen Nähten

Eigentlich habe er sich noch im Dezember für den Beschluss des Rates bedankt, dass die Architektenleistungen zur Planung des Verwaltungsstandortes im alte Realschulgebäude nun ausgeschrieben werden können. „Doch das war verfrüht“, gab er zu. Heute sehe er das Ganze anders.

Denn: Eigentlich benötige nicht nur der Teil der Stadtverwaltung, der bislang an der Hüttenstraße untergebracht ist, mehr Platz. „Auch das Rathaus an der Minervastraße platzt aus allen Nähten“. Kurzum sprach der Bürgermeister aus, was bislang noch nicht zur Debatte stand: nämlich den Bau eines komplett neuen Rathauses. Das energetisch ohnehin fragwürdige Hauptschulgebäude könnte abgerissen werden, und die noch zu gründende Privatschule könnte im alten Realschulgebäude starten.

Rathaus sollte kein Prunkbau werden

Einen Prunkbau als neues Rathaus hat der Bürgermeister nicht im Sinn. Mitarbeiter der Stadtverwaltung waren jüngst bei einer Kommune in der selben Größe wie Isselburg. Dort hätte man ein neues Rathaus für 5,5 Millionen Euro erbaut, so Carbanje. Er ist sich sicher: „Das ist auch für Isselburg machbar“. Er bat daher, nicht jetzt alles „übers Knie zu brechen“ und dem Verein noch Zeit einzuräumen.

„Bravo“, sagte da Theo Nieland (FDP) zu den Worten des Bürgermeisters. Er sprach von einer „Riesenchance“, über die wertfrei diskutiert werden sollte. Felix Kleideiter fragte: „Warum fassen wir überhaupt Beschlüsse, wenn wir die einfach aussetzen?“

Häusler: „Die Ratsbeschlüsse durchzuziehen, wäre einfach engstirnig“

Uwe Übelacker hingegen fand es einen „gangbaren Weg“ auf die notwendigen Datengrundlagen zu warten. Und auch Christdemokrat Frank Häusler merkte an: „Die Ratsbeschlüsse durchzuziehen, wäre einfach engstirnig“. Nach einer Sitzungsunterbrechung votierten die Politiker einstimmig dafür, dass alle vorhandenen Ratsbeschlüsse nun „auf Eis gelegt“ werden und der Verein Schule für Isselburg die notwendigen Unterlagen bis 31. Mai vorlegen muss.

In der Ratssitzung am 17. Juni soll dann der Entschluss fallen, wie es mit dem Realschulgebäude – und damit für die noch zu gründende Privatschule und die Stadtverwaltung weiter gehen wird.