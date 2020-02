Anholt. Das historische Rathaus am Markt in Anholt bewirbt sich um den Titel „Schönstes Rathaus in NRW“. Bürgermeister nennt Vorzüge des Gebäudes.

Isselburg: Bürgermeister geht via Video auf Stimmenfang

70 Vorschläge wurden eingereicht. Darunter auch einer für Isselburg. Das historische Rathaus am Markt in Anholt bewirbt sich um den Titel „Schönstes Rathaus in NRW“.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen hat diesen Wettbewerb ausgelobt. Über 70 Vorschläge wurden in den sozialen Medien unter dem Hashtag #schönstesrathausinnrw abgegeben.

Die Heimat der Demokratie

Mit der Initiative des Ministeriums soll die ehrenamtliche Arbeit in der Kommunalpolitik, die demokratischen Institutionen auf lokaler Ebene und durch die Architektur der Rathäuser auch das historisch-kulturelle Erbe des Landes gewürdigt werden.

„Rathäuser sind die Heimat der Demokratie vor Ort. Sie sind die wichtigsten Zentren der Demokratie in unseren Städten und Gemeinden. Mit unserer Aktion wollen wir sie in den Mittelpunkt rücken“, so Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung.

Bürgermeister nennt wichtige Fakten in einem Clip

Mit dem Wettbewerb einher geht auch ein wenig Arbeit für die Städte und Gemeinden. Das Ministerium war nämlich vor Ort – so auch in Isselburg – und hat die Oberbürgermeisterinnen, Oberbürgermeister, Bürgermeisterinnen, Bürgermeister und kommunalen Vertreterinnen sowie Vertreter gebeten, ihr Rathaus vorzustellen. Und das hat für Anholt natürlich gern Bürgermeister Michael Carbanje übernommen.

In einem einminütigen Clip verrät Isselburgs Erster Bürger, warum das historische Gebäude am Markt den Wettbewerb gewinnen sollte. „Es ist das schönste Rathaus in NRW“, so Bürgermeister Michael Carbanje, „weil es schon seit langer Zeit als ein zentrales Monument der Anholter Geschichte gesehen wird“.

Um die Historie des Rathauses zu unterstreichen, nennt Carbanje wichtige Fakten. Etwa erwähnt er den Barockraum aus dem Jahr 1729 und auch den einstigen Ratsaal, der heute als Trauzimmer dient.

Bürger können bald abstimmen

Seit Anfang Dezember werden die 70 Vorschläge via Video vorgestellt. Nicht ohne Grund: Ab Ende Februar 2020 sind die Bürger gefragt. Auf der Internetseite des Ministeriums (www.mhkbg.nrw/) können sie abstimmen, welches vorgestellte Rathaus das schönste in Nordrhein-Westfalen ist.

Das Gewinner-Rathaus wird am 28. März 2020 auf dem Heimat-Kongress des Ministeriums von Ministerin Ina Scharrenbach ausgezeichnet.

Prägnante Treppe als Aufgang

Jörg Uhlenbrock übernahm das historische Rathaus Anholt 2010 von der Stadt Isselburg für eine vierstellige Summe. Ein Jahr zuvor hatte die Verwaltung das Gebäude aufgegeben. Errichtet wurde es bereits im Jahr 1567, und zwar im flämisch-niederländischen Renaissance-Stil, wie aus den Informationen zu den historischen Punkten der Stadt hervorgeht.

Bauherr war Dietrich III. von Bronckhorst-Batenburg. Damals hatte die charakteristische Treppe nur einen Aufgang. In ihrer jetzigen Form wurde sie 1795 gebaut. Für rund 120 Jahre hatten die Fenster außerdem eine andere Form. Sie bekamen 1834 eine spitzbogige Überwölbung, die erst bei der Restaurierung nach dem Zweiten Weltkrieg wieder verschwand.