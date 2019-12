In Vehlingen brannte eine Scheune.

Feuerwehreinsatz Isselburg: Brandstiftung wird am Stall nicht ausgeschlossen

Vehlingen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kann eine Brandstiftung bei der abgebrannten Scheune in Vehlingen nicht ausgeschlossen werden.

Isselburg: Brandstiftung wird am Stall nicht ausgeschlossen

Bei dem Stallbrand in Vehlingen (die NRZ berichtete) wurde auch eine Photovoltaikanlage stark in Mitleidenschaft gezogen, so dass der Sachschaden auf rund 150.000 Euro geschätzt wird.

Schon am 16. November brannte es auf dem Gelände

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. In der Nacht zum 16. November waren auf dem Gelände an der Sternenbuschstraße bereits zwei Traktoren durch Feuer zerstört worden.

Polizei bittet um Hinweise

Wer zu den fraglichen Zeiten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalinspektion I unter 02861/9000 zu wenden.