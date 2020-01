Isselburg. Reduzierte Parkmöglichkeiten auf der Bleichstraße in Isselburg führen nun dazu, dass Anwohnern hier nun ein Bewohnerparken ermöglicht wird.

Isselburg bekommt seinen ersten Bewohner-Parkplatz

Nach dem ersten Grünpfeil für Rechtsabbieger in Isselburg, gibt es im frischen Jahr 2020 auch gleich ein weiteres Novum in der Stadt: Isselburg bekommt seine erste Straße, in der nur Anwohnern gestattet ist, ihre Pkw abzustellen.

Wie Frank Schaffeld, Leiter des zuständigen Fachbereiches mitteilt, wird auf der Bleichstraße ein Bewohnerparken eingerichtet. „Aufgrund verschiedener notwendiger Maßnahmen haben sich die Parkmöglichkeiten für die Anlieger der Bleichstraße in Isselburg stark reduziert“, so Schaffeld.

Sechs Stellplätze stehen zur Verfügung an der Bleichstraße

So seien zum Beispiel einige Parkplätze weggefallen, weil diese für die Feuerwehr freigehalten werden müssen. Um aber auch den Anwohnern der Bleichstraße, als auch der Straße Am Rathaus Stellplätze vorhalten zu können, soll auf einem kleinen Parkplatz an der Bleichstraße, der über sechs Stellplätze verfügt, ein sogenanntes Bewohnerparken ermöglicht werden.

„Das Bewohnerparken entspricht dem früheren im Volksmund vermutlich eher bekannten Anwohnerparken“, erklärt Schaffeld. Hier kann man mit einem entsprechenden Bewohnerparkausweis den Parkplatz nutzen.

Nur noch mit einem Ausweis darf auf dem Platz geparkt werden

Diese Parkscheine werden aber nur an Anlieger vergeben. Für Verkehrsteilnehmer, die nicht über einen Bewohnerparkausweis verfügen, ist das Parken auf diesem Parkplatz verboten.

Der Sinn dahinter ist klar: Mit dieser Regelung soll somit für die Anlieger der Straßen „Bleichstraße und am Rathaus“ eine größere Sicherheit erzeugt werden, „dass auch tatsächlich Parkraum für die Anlieger vorhanden ist und nicht von anderen Verkehrsteilnehmern blockiert wird“.

Neue Regelung auch für den großen Parkplatz geplant

Für alle anderen parkraumsuchenden Verkehrsteilnehmer ist gegenüber des Parkplatzes, der größere Parkplatz (Minerva-/Ecke Bleichstraße) mit noch deutlich mehr Stellplätzen vorhanden. „Wir gehen also davon aus, dass wir mit dieser Neuregelung allen unterschiedlichen Interessen gerecht werden“, sagt Schaffeld.

Ohnehin: In naher Zukunft wird sich auf dem großen Parkplatz noch einiges ändern. Denn auch der Parkraum für die Mitarbeiter der Stadt wird knapp. „Wir wollen also auf dem großen Parkplatz auch einige Plätze für sie reservieren, und eben auch noch einige zusätzliche für die Anwohner“. Zudem sei geplant, die Zeiten, in denen auf dem Parkplatz eine Parkscheibe genutzt werden muss, zu verkürzen.

Anwohner müssen den Ausweis beim Amt beantragen

Anwohner der Straßen am Rathaus und Bleichstraße haben nun die Möglichkeit, einen entsprechenden Antrag auf Ausstellung eines Bewohnerparkausweises zu stellen. Ein solcher Antrag kann formlos eingereicht werden bei der Stadtverwaltung Isselburg, FB 2, Minervastraße 12, 46419 Isselburg, oder per E-Mail an .

Für Nachfragen steht Frank Schaffeld natürlich auch unter 02874/91128 als Ansprechpartner zur Verfügung. Sofern die Interessenten zur Begründung des jeweiligen Antrages noch bestimmte persönliche Lebensumstände angeben möchten, durch die eine bevorzugte Ausstellung eines Bewohnerparkausweises gerechtfertigt erscheint, kann dies gerne gemacht werden, teilt Schaffeld mit.

Bewohnerparkausweise werden nur für ein Jahr ausgestellt

Die bei der Stadt Isselburg bis zum 24. Januar 2020 eingegangenen Anträge werden nach ihrer Sichtung und Überprüfung dem Fachbereich Verkehr des Kreises Borken zur Entscheidung weitergeleitet. Von dort werden dann die möglichen Bewohnerparkausweise ausgestellt.

Wichtig: Die Parkausweise werden nur für die Dauer von einem Jahr ausgestellt und es fallen Kosten an.