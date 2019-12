Isselburg: Bei den Abfallgebühren wird noch einmal gerechnet

Die Isselburger Politik hat nicht wie geplant, den Entwurf der Gebührensatzung über die Abfallentsorgung verabschiedet. Doch das war auch so gewollt. Denn es gebe hier eine „kurzfristige Änderung“, wie die Isselburger Stadtverwaltung in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses mitteilte. Und wegen dieser gilt es nun, noch einmal alles neu durchzurechnen.

Und das kann durchaus als positiv bewertet werden. Denn die Stadt Isselburg spart durch die Änderungen Ausgaben ein, die sich wiederum positiv auf die Müllgebühren auswirken.

Vertrag mit Abfallentsorger in Isselburg sollte enden

Eigentlich war nämlich vorgesehen, dass die Stadt Isselburg 2020 23.400 Euro ausgeben muss, um die Durchführung der Abfallentsorgung in der Stadt neu auszuschreiben. Der Abfallentsorgungsvertrag (Restmüll, Biomüll und Papier sowie die Einrichtung und Unterhaltung des Wertstoffhofes) mit der Firma Remondis läuft nämlich Ende nächsten Jahres aus. Sprich: 2020 hätte ein neues Unternehmen gesucht werden müssen, das diese Aufgabe übernimmt.

„Wir haben nun aber seitens des ausführenden Unternehmens die Option bekommen, den Vertrag noch einmal um zwei Jahre zu verlängern“, erklärte nun Martina Hünting gegenüber der Politik. „Wir würden damit also die nächste zwei Jahren günstiger fahren als gedacht. Wir lassen es also so weiterlaufen wie bisher“. Isselburg solle hier vom Optionsrecht Gebrauch machen, schlug sie vor.

FDP wollte lieber den Wettbewerb

„Das lehnen wir ab“, entgegnete unumwunden Kevin Schneider. Der FDP-Politiker erklärte, dass er den Wettbewerb um die Aufgabe der Müllentsorgung sofort öffnen wolle. „Wir wollen auch so anderen Entsorgern eine Chance geben“. Das letzte Vergabeverfahren für diese Aufgabe sei sehr streng verlaufen, entrüstete er sich.

Und genau dies müsse man auch bei nächsten Mal so handhaben, erklärte Hünting. „Wir werden wieder genaue Vorgaben machen müssen und wir müssen auch europaweit ausschreiben“.

Kevin Schneider hätte gern einen regionalen Entsorger

Schneider monierte, dass bei den strengen Vorgaben für die Entsorgung noch nicht einmal die Entsorgungsbetriebe aus Bocholt sich bewerben oder gar den Zuschlag bekommen könnten. Dabei wäre es doch wünschenswert, dass diese zum Beispiel vielleicht auch in Isselburg die Entsorgung übernehmen.

Letztlich den treffenden Schlusspunkt unter die Diskussion setzte Frank Häusler. „Warum sollten wir nun 2020 ausschreiben, wenn wir es nicht müssen? Jetzt ist die Option zu verlängern. Alles andere ist Geld- und Zeitverschwendung“, plädierte er für die Verlängerungsoption.

Gebühren sind am Mittwoch noch einmal Thema

Mit allen Stimmen außer jenen der FDP votierten die Politiker auch mehrheitlich dafür. Die Gebührenkalkulation für die Abfallentsorgung wird daher noch einmal angepasst und in der kommenden Ratssitzung am kommenden Mittwoch, 11. Dezember, um 17.30 Uhr den Politikern noch einmal zur Verabschiedung vorgelegt.