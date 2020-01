Anholt. Viele Mitglieder sind nach langer Mitarbeit aus der Vorstandsriege des Angelsportvereins Anholt ausgeschieden. Neue Vorsitzender: Tobias Hövels.

Isselburg: Angelsportverein Anholt mit neuem Vorstand

Führungswechsel beim Angelsportverein Anholt: Auf der Jahreshauptversammlung wurde ein neuer Vorstand gewählt. Langjährige Mitglieder sind nun aus der Vorstandsarbeit ausgeschieden und wurden vor den Mitgliedern des Vereins nochmal geehrt und bekamen ein kleines Dankeschön.

Zu den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern gehören Laurenz Legeland, Helmut Eimers, Klaus Köster und Wolfgang Zey. Natürlich wurden auch ihre Nachfolger gefunden.

Tobias Hövels ist neuer 1. Vorsitzender

Als Wahlleiter für den neuen Vorstand wurde Johannes Peters gewählt. Es wurden jeweils einstimmig mit je einer Enthaltung gewählt: 1. Vorsitzender ist nun Tobias Hövels, 2. Vorsitzender Peter Velsinger. Neuer Geschäftsführer ist Dirk Willing. das Amt des ersten Gewässerwartes hat nun Sebastian Niemann, das des zweiten Gewässerwartes Sebastian Grillich. 1. Beisitzer ist Jonas Schmänk, 4. Beisitzer Maurice Schiewer.

Stattgefunden hat die Jahreshauptversammlung im Restaurant „Zur Linde“. Der erste Vorsitzende begrüßte alle anwesenden Mitglieder. Dann ließ er das Jahr Revue passieren.

Viele Fische an der Roten Spieker Staue verendet

Am 30. März 2019 hat der Verein eine kartierte Krebsschulung durchgeführt, die großen Anklang gefunden hat. Das Annageln im April ist sehr gut besetzt gewesen. Am 8. Juli kam an der „Roten Spieker Staue“ kein Wasser mehr runter (wegen der Trockenheit). Viele Fische verendeten, so der Verein. Der Kreis Borken habe mit der Stadt Bocholt das Wehr heruntergelassen und dafür gesorgt, dass dadurch die Sauerstoffzufuhr wieder gewährleistet ist.

Zudem berichtet der Verein, dass am 14. Juli um Mitternacht ein Mitglied am Görsee einen epileptischen Anfall bekommen hat und in den See gefallen ist. Zwei Angler, die in der Nähe waren konnten ihn noch vor Eintreffen der Feuerwehr retten. Das Gewässerreinigen im April ist wegen Dauerregen ausgefallen. Im Herbst konnte das Gewässerreinigen durchgeführt werden. Die Beteiligung hätte aber besser sein können.

Johannes Peters ist seit 40 Jahren im Verein

Pascal Jocks (Kassenwart) trug auch die Jahresbilanz der Finanzen vor. Der Kassenbericht ist zur Zufriedenheit aller ausgefallen. Im Jahr 2019 ist gut gewirtschaftet worden. Der Vorstand und der Kassenwart wurden einstimmig entlastet. Als neue Kassenprüfer sind Erik Drunagel und Klaus Köster gewählt.

Am 28. Dezember hab es etwas zu feiern: Die „ASV-Familie“ hat das Jahr gemeinsam ausklingen lassen und Johannes Peters ist für seine 40-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt worden.