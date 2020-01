Isselburg: 70. Ausgabe des Heimatechos Werth ist erschienen

Eine schneebedeckte Straße wird durch das abwechselnde Spiel von Licht und Schatten gezeigt. An der rechten Seite des Fotos fließt die Issel. Zentral sind die gekreuzten Flügel der Turmwindmühle ein Blickfang. Die so beschriebene Aufnahme von Michael Weidemann hat es auf das Titelblatt des Heimatechos geschafft.

84 Seiten über Ortsteil und Nachbargemeinden

Es ist eine ganz besondere Ausgabe. Denn die Zeitschrift, die vom Vorstand des Heimatvereins herausgegeben wird, feiert ein Jubiläum. Die 70. Ausgabe liegt nun vor. Auf 84 Seiten werden sowohl die Ereignisse des vergangenen halben Jahres aus Werth rekapituliert als auch ein Blick über den eigenen Tellerrand geworfen. So gibt es Berichte zum Geschehen in den anderen Isselburger Ortsteilen, aber auch den Nachbargemeinden wie etwa Wertherbruch, Liedern und Suderwick sind eigene Seiten gewidmet.

Auflage von 1700 Exemplaren

Das Heimatecho ist in einer Auflage von rund 1700 Exemplaren erschienen. Für die fachliche und redaktionelle Beratung zeichnet sich weiterhin Friedhelm Scheewel, Ehrenvorsitzender des Heimatvereins, aus.

Apropos Ehrenvorsitz. Im Rahmen eines gemütlichen Grillabend im Juli des vergangenen Jahres wurde Annelore Blecking zur Ehrenvorsitzenden des Heimatvereins gewählt. Auch davon berichtet das Heimatecho in seiner jüngsten Ausgabe.

Das Programm für 2020 wurde veröffentlicht

Das Vereinsleben wird selbstverständlich auch in 2020 seinen weiteren Verlauf nehmen. Zur besseren Planung wurde nun das Jahresprogramm veröffentlicht. Ein fester Termin ist jeweils der erste Sonntag eines Monats. Dann hat nämlich immer das Heimathaus Teppelweg/Ecke Zitadelle geöffnet. Jeweils von 11 bis 12 Uhr können dann Dinge aus der Vergangenheit betrachtet werden, die im alltäglichen Leben der Bürger der ehemaligen Stadt Werth eine Rolle gespielt haben. Das ist immer eine Zeitreise bei der es viel zu entdecken gibt und auch gerne an die anwesenden Mitglieder des Heimatvereins Fragen gerichtet werden dürfen.

Die Jahreshauptversammlung ist Ende Februar

Die Jahreshauptversammlung der Heimatvereins Werth ist am Donnerstag, 27. Februar, um 19.30 Uhr im katholischen Pfarrheim. Ein fester Termin ist auch das Skatturnier, das am 21. März zum 61. Mal stattfinden wird. Gereizt wird in der Gaststätte Zur Mühle. Das 62. Turnier wird dann am 19. September sein.

Rund um Ostern hat der Heimatverein ebenfalls einige feste Bräuche etabliert wie den Palmsonntagszug (5. April) und das Osterfeuer (12. April). Blumen werden dann am 9. Mai in Werth gepflanzt. Ein Termin, den vor allem die ganz jungen Werther freuen wird, ist der Besuch des Ponyhofs Leiting am 14. Juni.

Sonnenblumenwettbewerb und Kunstausstellung

Blumig geht es im September weiter, wenn zum 34. Mal der Sonnenblumenwettbewerb ausgetragen wird. Die Messkommission begutachtet die Pflanzen am 3. und 4. September. In diesem Jahr wird die Kunstausstellung im Heimathaus am 31. Oktober eröffnet. Die Freunde der heimischen Mundart kommen dann am Plattdeutschen Abend auf ihre Kosten. Am Donnerstag, 26. November, heißt es im Jugendheim „Wej keuert es wer onse Modersproake“.

Immer ein Treffpunkt für Bürger des Orts aber auch für Gäste aus der Umgebung ist der Weihnachtsmarkt im Schatten der Turmwindmühle. Das adventliche Angebot wird am 12. Dezember präsentiert. Das Innere der Turmwindmühle kann im Übrigen auch besichtigt werden. Dafür können Führungen individuell vereinbart werden.